Перша ракетка світу Яннік Зіннер ефектно виграв свій дебютний трофей Вімблдону

Італієць продемонстрував топовий рівень у матчі проти Карлоса Алькараса. Після програшу першого сету Яннік безпомилково діяв на "своїх" подачах.

У Великій Британії підійшов до завершення третій турнір Grand Slam у 2025 році. У суботу на Вімблдоні визначився чемпіон жіночої сітки, тоді як на неділю був винесений чоловічий фінал, повідомляє 24 Канал.

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Хто виграв Вімблдон?

У вирішальний матч потрапили два найкращих тенісисти світу згідно з рейтингом АТР Яннік Зіннер та Карлос Алькарас. Для італійця це був дебютний вихід у фінал Вімблдону, тоді як другий комфортно себе почуває на цьому турнірі.

Саме Алькарас виграв два останні трав'яні турніри Grand Slam. Крім того, місяць тому іспанець впорався із Зіннером у фіналі Ролан Гаррос. Хай там як, а експерти не мали явного фаворита у фіналі.

Яннік Зіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

Зрештою сам матч це і підтвердив. Алькарас впевнено провів перший сет, вигравши останні чотири гейми поспіль. Втім вже у наступних сетах Яннік мобілізувався.

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У наступних двох сетах Зіннер не помилявся на "своїх" подачах. При цьому йому вистачало зробити всього по одному брейку, щоб взяти два сети поспіль.

У вирішальному сеті Карлос так само дозволив італійцю оформити брейк, через що Яннік став явним фаворитом фіналу. Алькарас намагався брати подачі суперника, але той не впустив свій шанс.

Таким чином, Зіннер здобув четвертий трофей на турнірах Grand Slam. Саме на Вімблдоні для Янніка це перший тріумф, завдяки чому він збільшив відрив від іспанця в рейтингу АТР.