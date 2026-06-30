Вже в 1/8 фіналу за сіткою змагань може статися повторення протистояння двох українок, яке ми вже бачили на Ролан Гаррос. Для цього Марті потрібно поліпшити власне найвище досягнення на трав'яних британських кортах, пише 24 Канал.

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Як Світоліна і Костюк виступають на Вімблдоні?

Для Марти Вімблдон поки є найменш вдалим з чотирьох найпрестижніших тенісних турнірів сезону. У 2023 та 2024 роках їй тут вдавалося виходити до третього кола, але обидва рази на цьому шлях українки до трофею завершувався.

Натомість Еліна Світоліна діставалася у Лондоні півфіналу як до народження доньки, так і після повернення у тур. У 2019 році вона програла майбутній чемпіонці Сімоні Халеп, яка нещодавно завершила кар'єру. А у 2023 році – знову спортсменці, яка згодом виграє фінал, але цього разу Маркеті Вондрушовій. Цікаво, що тоді Еліна зіграла в основній сітці Вімблдону тільки завдяки вайлдкарду – і одразу потрапила до топ-четвірки.

Яку турнірну сітку мають українки на Вімблдоні?

Обидві головні наші надії на лондонському мейджорі розпочинають турнір у статусі сіяних – Світоліна під восьмим номером, Марта 12-та.

За жеребом вони перетинаються у четвертому колі, тобто 1/8 фіналу. У цій частині сітки також Дарія Снігур, яка є першою суперницею Світоліної, і Юлія Стародубцева, на яку виходить Костюк у разі перемог обох українок в першому раунді.

Потенційна суперниця українок у чвертьфіналі – польська третя ракетка світу Іга Свьонтек або ж легендарна Серена Вільямс, яка повернулася у великий спорт і отримала вайлдкард.

У півфіналі Еліна чи Марта можуть зіграти з другою ракеткою Єленою Рибакіною, а зустріч з "нейтральною" лідеркою світового рейтингу Аріною Соболенко можлива лише у фіналі.

У якій формі Світоліна і Костюк?

Еліна після Ролан Гаррос не мала особливих успіхів: спершу поразка у чвертьфіналі турніру в Берліні від філіпінки Александри Еали, яка не входила навіть до топ-30 рейтингу. А потім відмова від виходу на другий матч змагань у Бад-Гомбурзі після важкого стартового поєдинку з Людмилою Самсоновою.

Натомість Марта Костюк вирішила взагалі не обтяжувати себе участю у будь-яких змаганнях між французьким ґрунтовим мейджором та Вімблдоном. Для неї вихід на корт у першому колі в Лондоні буде дебютом у трав'яній частині сезону.