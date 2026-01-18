Участь у ньому беруть одразу шість українок. При цьому турнір цікавий ще й тим, що в ньому беруть участь чимало відомих у минулому тенісисток, повідомляє 24 Канал з посиланням на WTA.
До теми Світоліна та Костюк піднялись у рейтингу WTA після феєричних турнірів на початку 2026 року
Який рекорд побила Вільямс?
Однією з них є легендарна американка Вінус Вільямс. Колишня перша ракетка світу зіграла свій матч першого кола проти сербської суперниці Ольги Данилович.
Поява Вінус на корті дозволила американці встановити рекорд на Australian Open. У віці 45 років Вільямс стала найстаршою учасницею в історії австралійського турніру Grand Slam.
Вільямс вперше зіграла в Мельбурні у 1999 році і за цей час двічі виходила у фінал. При цьому Вінус чотири рази вигравала турнір в парному розряді зі своєю сестрою Сереною.
Загалом Вінус за свою кар'єру виграла сім турнірів Grand Slam в одиночному розряді. На жаль, цього разу Вільямс вилетіла одразу у першому колі, хоч і виграла перший сет. Данилович тріумфувала з рахунком 6:7, 6:3, 6:4.
Як українки стартували на Australian Open-2026?
- В основній стадії першого турніру Grand Slam цього року потрапили шість українок. Перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна вдало стартувала в 1/64 фіналу.
- Одеситка переграла іспанку Крістіну Буксу – 6:4, 6:1. В наступному колі Еліна зіграє проти тріумфаторки пари Лінда Клімовічова (Польща) – Франческа Джонс (Велика Британія).
- Натомість друга ракетка України Марта Костюк несподівано програла француженці Ельзі Жакмо (7:6, 6:7, 6:7). Як потім з'ясувалось, українка отримала травму гомілкостопу в матчі, про що вона розповіла у себе в інстаграм.
- Також свій шлях на Australian Open завершила і Даяна Ястремська, яка програла румунці Єлені-Габріелі Русе (4:6, 5:7). Ще троє українок свої матчі першого кола зіграють у понеділок, 19 січня. Мова про Олександру Олійникову, Ангеліну Калініну та Юлію Стародубцеву.