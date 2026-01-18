Участь у ньому беруть одразу шість українок. При цьому турнір цікавий ще й тим, що в ньому беруть участь чимало відомих у минулому тенісисток, повідомляє 24 Канал з посиланням на WTA.

Який рекорд побила Вільямс?

Однією з них є легендарна американка Вінус Вільямс. Колишня перша ракетка світу зіграла свій матч першого кола проти сербської суперниці Ольги Данилович.

Поява Вінус на корті дозволила американці встановити рекорд на Australian Open. У віці 45 років Вільямс стала найстаршою учасницею в історії австралійського турніру Grand Slam.

Вільямс вперше зіграла в Мельбурні у 1999 році і за цей час двічі виходила у фінал. При цьому Вінус чотири рази вигравала турнір в парному розряді зі своєю сестрою Сереною.

Загалом Вінус за свою кар'єру виграла сім турнірів Grand Slam в одиночному розряді. На жаль, цього разу Вільямс вилетіла одразу у першому колі, хоч і виграла перший сет. Данилович тріумфувала з рахунком 6:7, 6:3, 6:4.

Як українки стартували на Australian Open-2026?