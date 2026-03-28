Фінальний старт у Буковелі: легенди українського біатлону прощаються зі спортом – емоційне відео
- Олена Підгрушна та Віта Семеренко офіційно завершили кар'єри під час чемпіонату України, провівши коло пошани.
- На чемпіонаті України Віталій Мандзин та Олександра Меркушина здобули золоті медалі у спринті.
Відомі українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко офіційно завершили свої спортивні кар'єри. Цей крок вони зробили під час чемпіонату України.
Символічна церемонія відбулася відразу після спринтерських гонок. Семеренко та Підгрушна пройшли коло пошани під оплески вболівальників і своїх товаришів по команді, повідомляє Суспільне Спорт.
Що відомо про Семеренко та Підгрушну?
40-річна Семеренко завершила свої виступи на міжнародній арені у 2022 році, а 39-річна Підгрушна – 2023-му. Проте обидві інколи продовжують брати участь у чемпіонатах України.
Протягом своєї кар'єри Віта Семеренко здобула 7 медалей на чемпіонатах світу, 2 срібні нагороди юніорських світових першостей, 12 медалей чемпіонатів Європи та тричі ставала переможницею командних гонок Кубка світу.
Натомість Олена Підгрушна виборола 6 медалей чемпіонатів світу, бронзу юніорського чемпіонату світу, 8 медалей чемпіонатів Європи та здобула 4 перемоги на Кубку світу.
Найвищим досягненням обох біатлоністок стало "золото" Олімпійських ігор 2014 року в естафеті. Додатково Семеренко здобула особисту бронзову медаль у спринті на Олімпіаді в Сочі, яка пізніше була підвищена до срібла після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.
Як пройшли змагання зі спринту на чемпіонаті України з біатлону?
- Віталій Мандзин здобув своє перше золото у чоловічому спринті. Вже з першого кола він очолив протокол, показавши бездоганну стрільбу на обох вогневих рубежах і впевнену перемогу.
Срібло отримав Олександр Пономаренко з Харківської області. Бронзу здобув Тарас Лесюк з Тернопільщини з двома промахами, повідомляє сайт Біатлону України.
Олександра Меркушина здобула золоту медаль у жіночому спринті. 21-річна спортсменка пройшла гонку без промахів, випередивши старшу сестру Анастасію Меркушину на 16,7 секунди. Третє місце посіла Анна Кривонос із Сумщини, яка допустила два промахи.