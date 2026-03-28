Фінальний старт у Буковелі: легенди українського біатлону прощаються зі спортом – емоційне відео

Відомі українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко офіційно завершили свої спортивні кар'єри. Цей крок вони зробили під час чемпіонату України.

Символічна церемонія відбулася відразу після спринтерських гонок. Семеренко та Підгрушна пройшли коло пошани під оплески вболівальників і своїх товаришів по команді, повідомляє Суспільне Спорт.

Що відомо про Семеренко та Підгрушну?

40-річна Семеренко завершила свої виступи на міжнародній арені у 2022 році, а 39-річна Підгрушна – 2023-му. Проте обидві інколи продовжують брати участь у чемпіонатах України.

Протягом своєї кар'єри Віта Семеренко здобула 7 медалей на чемпіонатах світу, 2 срібні нагороди юніорських світових першостей, 12 медалей чемпіонатів Європи та тричі ставала переможницею командних гонок Кубка світу.

Натомість Олена Підгрушна виборола 6 медалей чемпіонатів світу, бронзу юніорського чемпіонату світу, 8 медалей чемпіонатів Європи та здобула 4 перемоги на Кубку світу.

Найвищим досягненням обох біатлоністок стало "золото" Олімпійських ігор 2014 року в естафеті. Додатково Семеренко здобула особисту бронзову медаль у спринті на Олімпіаді в Сочі, яка пізніше була підвищена до срібла після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної.

