"Як ніхто інший готовий до цієї роботи": легендарний тренер обрав наставника для збірної України

Екстренер Волині назвав кандидатів на посаду наставника збірної України після відставки Сергія Реброва. Фахівець виокремив кілька варіантів, але виділив найбільш готового до цієї ролі.

Після гучної зміни на тренерському містку національної команди дискусії навколо нового наставника лише набирають обертів. Свою думку висловив і Віталій Кварцяний, пише meta.ua.

Кого бачить тренером збірної України Кварцяний?

Колишній тренер переконаний, що збірну України має очолити виключно вітчизняний фахівець. На його думку, іноземному спеціалісту буде складно швидко адаптуватися до реалій українського футболу.

Серед головних кандидатів Кварцяний назвав Мирона Маркевича та Олега Лужного. Саме цих двох спеціалістів він вважає найбільш підготовленими до роботи з національною командою.

Окремо фахівець відзначив Маркевича, підкресливши його досвід, футбольне мислення та відданість збірній. За його словами, цей тренер "на 100% живе командою" і має всі якості для успішної роботи.

Чому саме ці кандидати?

Кварцяний високо оцінив Олега Лужного, наголосивши на його авторитеті та дисципліні. Він згадав багаторічний досвід ексзахисника у топчемпіонатах і роботу під керівництвом Арсена Венгера, що додає йому ваги як тренеру.

За словами експерта, обидва кандидати "як ніхто інший готові до цієї роботи", адже мають необхідний досвід, характер і розуміння українського футболу. Саме тому вони залишаються основними претендентами на вакантну посаду після відходу Реброва.

Раніше інший легендарний український тренер Йожеф Сабо розповів, що найкращим варіантом для збірної України було б призначити досвідченого Мирона Маркевича.