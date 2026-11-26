Збірна України з біатлону 26 листопада розпочинає виступи на Кубку світу. Чоловіча збірна підходить до сезону з новим старшим тренером.

Віталій Мандзин, який у минулому сезоні був найуспішнішим українським біатлоністом на Кубку світу, оцінив зміни у команді. Своїми думками спортсмен поділився в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

Що сказав Мандзин про Семенова

У міжсезоння збірну очолив Сергій Семенов. За словами чинного спортсмена, він привніс новий погляд у процес організації підготовки.

Гадаю, багатьом людям відомо, що Сергій деякий час тренував юніорську збірну Швейцарії. На перших же тренуваннях, коли почали з ним працювати, це далося відчутно взнаки. Це європейський підхід, загалом, у всьому: від банальної побудови тренувального плану до організації всіх командних питань,

– сказав Мандзин.

Зазначимо, що у сезоні 2014/15 Сергій Семенов ставав володарем Малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках. Також у його спортивному активі дві бронзові нагороди чемпіонатів світу.

Новий тренер збірної уже обрав склад на першу гонку сезону 2026/27. З усіх наявних у Контіолахті чоловіків-біатлоністів не стартуватиме лише один.

Розклад першого етапу Кубка світу