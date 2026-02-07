"Не повірите": український біатлоніст приїхав на Олімпіаду з травмою
- Український біатлоніст Віталій Мандзин прибув на Олімпіаду з шрамом на обличчі, отриманим внаслідок побутового інциденту під час тренувального збору.
- Мандзин заявив, що шрам не завадить його виступу, і він братиме участь у змішаній естафеті 8 лютого.
Один з лідерів української олімпійської команди з біатлону Віталій Мандзин прибув до Італії зі шрамом на обличчі. Як виявилося, спорт тут ні до чого.
Біатлоніст розповів, що травма трапилася під час тренувального збору. Але турбуватися українським вболівальникам не варто, пише Суспільне Спорт.
Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії
Що сталося з Віталієм Мандзином?
Віталій Мандзин сказав, що під час підготовки до Олімпійських ігор з ним стався побутовий інцидент. Спортсмен вдарився об двері – "можливо, багато хто не повірить, але це так і було".
Біатлоніст заспокоїв, що з ним все гаразд, а шрам не завадить виступити на головних змаганнях чотириріччя у зимовому спорті.
Живий, здоровий і готовий стартувати,
– бадьоро додав Мандзин.
Коли Віталій Мандзин розпочне виступ на Олімпійських іграх?
Українець братиме участь у дебютній гонці Олімпіади в Італії – змішаній естафеті. Вона відбудеться 8 лютого о 15:05 за київським часом.
Що потрібно знати про біатлон на Олімпіаді-2026?
- Україна має представництво у 10 спортсменів.
- У програмі розіграш 11 комплектів нагород: спринт, гонка переслідування, індивідуальна гонка, масстарт та естафета у чоловіків та жінок, а також змішана естафета.
- Змагання відбуватимуться з 8 до 21 лютого.