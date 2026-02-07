"Не повірите": український біатлоніст приїхав на Олімпіаду з травмою

Один з лідерів української олімпійської команди з біатлону Віталій Мандзин прибув до Італії зі шрамом на обличчі. Як виявилося, спорт тут ні до чого.

Біатлоніст розповів, що травма трапилася під час тренувального збору. Але турбуватися українським вболівальникам не варто, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії

Що сталося з Віталієм Мандзином?

Віталій Мандзин сказав, що під час підготовки до Олімпійських ігор з ним стався побутовий інцидент. Спортсмен вдарився об двері – "можливо, багато хто не повірить, але це так і було".

Біатлоніст заспокоїв, що з ним все гаразд, а шрам не завадить виступити на головних змаганнях чотириріччя у зимовому спорті.

Живий, здоровий і готовий стартувати,

– бадьоро додав Мандзин.

Коли Віталій Мандзин розпочне виступ на Олімпійських іграх?

Українець братиме участь у дебютній гонці Олімпіади в Італії – змішаній естафеті. Вона відбудеться 8 лютого о 15:05 за київським часом.

Що потрібно знати про біатлон на Олімпіаді-2026?