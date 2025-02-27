"Зумів знайти свій момент": в Англії розхвалили Миколенка за чудову гру в матчі АПЛ
- У матчі проти Брентфорда, який завершився з рахунком 1:1, Миколенко віддав асист, допомігши команді зрівняти рахунок.
- Англійські журналісти високо оцінили гру Миколенка, підкресливши його сильну гру в обороні та успішні дії в атаці.
- Після приходу Девіда Мойєса на пост головного тренера, Евертон має 4 перемоги, 3 нічиї та 1 поразку.
Віталій Миколенко стабільно грає в основному складі Евертона. Український захисник у поточному сезоні пропустив лише чотири матчі "ірисок" через пошкодження.
У середу, 26 лютого, відбувся матч між Брентфордом та Евертоном в межах 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Гра завершилась нічиєю з рахунком 1:1.
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ЗМІ оцінили виступ Миколенка
Матч проти Брентфорда видався складним для Евертона. "Іриски" пропустили гол наприкінці першого тайму. У складі "бджіл" відзначився Йоан Вісса. Рахунок 1:0 тримався майже до кінця гри.
Проте Евертон зміг відігратись в останній третині матчу. Героями протистояння стали Віталій Миколенко та Джек О'браєн. Українець віддав асист на партнера та допоміг вирвати нічию.
Англійські журналісти високо оцінили гру у виконанні Віталія Миколенка, повідомляє 24 канал із посиланням на видання Liverpool Echo.
Був найкращим серед усіх захисників Евертона, поєднував сильну гру в обороні та успішні дії в атаці. Часто опинявся на вдалих позиціях та робив багато передач. Єдиний недолік – його навіси летіли прямо в руки голкіпера суперника. Миколенко зумів знайти свій момент і віддав результативну передачу під час забитого голу,
– пише видання.
Зазначимо, що після приходу Девіда Мойєса на пост головного тренера Евертона, команда почала показувати хороші результати. "Іриски" мають 4 перемоги, 3 нічию та 1 поразку.
Віталій Миколенко у поточній кампанії зіграв у 27 матчах Евертона в офіційних турнірах. Український захисник "ірисок" має у своєму активі дві результативні передачі.