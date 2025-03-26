Український легкоатлет зник після виїзду за кордон та отримав бан від антидопінгового центру

Метальник молоту Михайло Гаврилюк вирішив не повертатися в Україну після міжнародних змагань. Це рішення ставить хрест на його подальшій спортивній кар'єрі.

Українські спортсмени об'єднались навколо Батьківщини під час війни проти Росії. Чимало атлетів захищають країну в лавах ЗСУ, інші ж прославляють нашу країну на міжнародних змаганнях.

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Дискваліфікація на два роки

Попри заборону на виїзд з України для багатьох чоловіків, спортсмени отримують ці дозволи в Міністерстві молоді та спорту. Їх випускають з країни на період змагань, після чого вони мають повернутися додому.

На жаль, далеко не всі атлети залишаються законослухняними в цьому плані. Чергова скандал стався із легкоатлетом Михайлом Гаврилюком, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Волочая.

Раніше Національний антидопінговий центр України повідомив про бан для атлета на два роки за порушення антидопінгових правил. Дискваліфікація набула чинності 27 грудня 2024 року.

Зник закордоном

Проте причина бану полягає не у вживанні якихось заборонених речовин. Минулого року Гаврилюк виїхав за кордон у складі збірної України. Вона брала участь у чемпіонаті Балканських країн в Ізмірі.

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Втім на шляху до Туреччини Михайло пропав та більше не з'являвся у команді. А дискваліфікація від антидопінгового центру виписана спортсмену за неявку на здачу допінг-проб.

Їх Гаврилюк мав здавати в Україні, але через незаконне перебування закордоном та небажання повернутися на Батьківщину він цього не зробив. Таким чином після трьох неявок на допінг-тести Михайло отримав дискваліфікацію, яка може перетворитися у довічну.

Нагадаємо, що Гаврилюк спеціалізується у метанні молота. 26-річний атлет є багаторазовим призером та чемпіоном України, чемпіоном Європи з метання молота серед юнаків (2016) та дворазовим призером чемпіонатів світу серед юнаків ("срібло" 2015, "бронза" 2018).

Це вже не перша дискваліфікація Михайла. У 2023 році Федерація легкої атлетики України відсторонила спортсмена від збірної за бійку всередині команди. Раніше повідомлялось, що Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.