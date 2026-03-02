Не може полетіти через "Шахеди": Медведєв застряг в Дубаї через обстріли Ірану
- Дмитро Медведєв та інші тенісисти застрягли в Дубаї через закриття повітряного простору.
- Тенісисти не встигли залишити ОАЕ до початку обстрілів з-боку Ірану.
Останніми днями загострилась ситуація на Близькому сході. Причиною цьому стала спеціальна військова операція, яку США та Ізраїль вирішили провести проти Ірану.
Втягнутими у конфлікт виявились більше 10-ти країн у тому регіоні. Серед постраждалих міст є й популярний курор Дубай в Об'єднаних арабських еміратах. повідомляє журналіст Рім Абдуллейл.
До теми Іран зробив гучну заяву щодо бойкоту чемпіонату світу-2026 через військовий напад з боку США
Як росіяни застрягли в ОАЕ?
Чимало цивільних постраждали від атак іранських ракет та безпілотників. Крім того, в ОАЕ закрили повітряний прострі та зупинили роботу аеропортів.
Через це низка спортсменів застрягли в Дубаї. Як раз наприкінці лютого місто прийняло престижний тенісний турнір категорії ATP500 Dubai Duty Free Tennis Championship.
Кілька відомих тенісистів не змогли залишити ОАЕ до початку військових дій. Серед них опинились і двоє росіян Дмитро Медведєв та Андрій Рубльов.
Вони не змогли вилетіти в США, де мають взяти участь у турнірі в Індіан-Веллс. Також в Дубаї залишились фін Гаррі Хеліоваара, нідерландець Тейлор Грікспор, хорват Мате Павич та британець Генрі Паттен.
Що відомо про війну між Ізраїлем та Іраном?
- У суботу, 28 лютого, президент США Дональд Трамп про початок військової спецоперації проти Ірану. Метою країни є зміна режиму в країні та позбавлення її змоги виготовляти ядерну зброю.
- Армія Ізраїлю також долучилась до атаки на Іран. У відповідь іранці стали наносити ракетні удари по дружнім до США країн. Окрім Ізраїлю, під атакою опинились Кувейт, Йорданія, Бахрейн, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.
- Вибухи лунали в Дубаї та Абу-Дабі, а в Бахрейні безпілотник влучив у багатоповерхівку, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. У свою чергу стало відомо про вбивство верховного голови Ірану Алі Хаменеї, якого витягли з-під завалів його палацу.