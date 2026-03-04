"Мені байдуже, вони ледь тримаються": Трамп зробив гучну заяву щодо майбутнього Ірану

Війна на Близькому сході набирає оберти та інтенсивності. Ескалація розпочалась 28 лютого та триває вже п'ять днів.

На жаль, високий рівень небезпеки в регіоні негативно впливає і на світ спорту. Одним із можливих наслідків конфлікту є зняття збірної Ірану з чемпіонату світу з футболу, повідомляє USA Today.

Що сказав Трамп про збірну Ірану?

Днями президент місцевої футбольної федерації Мехді Тадж заявив, що Іран може бойкотувати виступ на Мундіалі. Поки що остаточне рішення не прийняте.

Тим не менш, президент США Дональд Трамп вже прокоментував ймовірність неприїзду збірної Ірану. Голова Білого дому не висловив жодного занепокоєння з цього приводу.

Я не переймаюсь цим, мені насправді байдуже. На мій погляд, Іран зазнав дуже серйозної поразки, адже вони ледь тримаються,

– заявив Трамп.

У свою чергу свою думку висловив голова федерації футболу США Джей Ті Бетсон, повідомляє Sky Sports. Він висловив сподівання, що Ірану все ж вдасться взяти участь у Мундіалі.

Президент ФІФА Джанні Інфантино на вихідних повідомив про намір провести безпечний та надійний чемпіонат світу за участі усіх команд. І ми, безумовно, всіляко це підтримуємо. Ми кілька разів грали з національною командою Ірану на світових першостях. Як і в матчі з будь-яким іншим суперником на цьому турнирі, наше завдання – перемога,

– висловився Бетсон.

Війна США проти Ірану: що відомо?

Нагадаємо, що військові дії на Близькому сході почались 28 лютого. Причиною стало рішення президента США щодо проведення спеціальної військової операції проти Ірану.

Американська армія разом із Ізраїлем нанесла низку ударів по об'єктах в Ірані. Метою країн є зміна режиму в Ірані та знищення його ядерного потенціалу.

Під час однієї з атак було вбито верховного лідера країни аятоллу Хаменеї. Іран же почав бити у відповідь, але по багатьом іншим країнам у регіоні. Під атакою іранських безпілотників та ракет опинились Ізраїль, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ тощо.

Іран атакував нафтовидобувні об'єкти, а також цивільну інфраструктуру. Крім того, була заблокована Ормузька протока, що викликало підвищення цін на нафту та газ.

Що відомо про чемпіонат світу-2026?