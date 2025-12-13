На війні загинув колишній боксер Віталій Русаль, який вигравав чемпіонський пояс IBO

Війна продовжує забирати найкращих синів України, які захищають країну від російської агресії. Світ спорту також не стоїть осторонь захисту Батьківщини.

Чимало українських атлетів доєднались до ЗСУ та пішли на фронт. На жаль, не всі з них повертаються додому живими, повідомляє 24 Канал з посиланням на тренера Олександра Ліхтера.

До теми З російського полону повернувся колишній волейболіст, який грав у Суперлізі

Що відомо про Віталія Русаля?

Про чергову втрату стало відомо зі світу боксу. В боротьбі за незалежність України загинув відомий боксер Віталій Русаль, про що розповів його персональний тренер.

Деталі смерті 45-річного українця наразі невідомі. Олександр Лухтер також поділився у себе в соцмережах одним з архівних боїв за участі Віталія.

Русаль є уродженцем Запоріжжя. Професійну кар'єру він розпочав у 2003 році та виступав у першій важкій вазі. Вже через п'ять років після цього Віталій здобув свій головний трофей.

Українець переміг угорця Ласло Губерта та здобув чемпіонський пояс IBO Intercontinental у своїй ваговій категорії. Загалом Русаль здобув 23 перемоги у 27-ми поєдинках, з них 19 – нокаутом.

Свій останній бій хлопець провів у 2012 році, програвши поляку Даріушу Секі. У 2022 році Віталій доєднався до ЗСУ та пішов захищати Батьківщину на війну проти Росії.

Хто загинув через війну в Україні?