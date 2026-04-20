Олександр Половков був вихованцем луганського футболу і провів п'ять сезонів на рівні УПЛ. Після початку війни на Донбасі у 2014 році зрадив Україну і почав співпрацювати з окупантами.

Половков грав за фейкові клуби, створені на території Луганської області владою так званої терористичної "ЛНР". Це згодом не врятувало його від мобілізації у російську армію і смерті, пише "федерація футболу" тимчасово окупованого міста Довжанськ (колишній Свердловськ).

Що відомо про Олександра Половкова?

За даними з Вікіпедії, футболіст народився у Свердловську, починав займатися у тамтешньому "Шахтарі". Поступово доріс до рівня Вищої ліги, де грав спершу за Сталь з Алчевська, а потім за луганську Зорю.

У 2010 році Половков поїхав виступати в Азербайджан і там навіть отримав громадянство. Але невдовзі знову повернувся на Луганщину і після початку війни на Донбасі пішов на співпрацю з окупаційною владою і став грати у чемпіонаті "ЛНР".

Як колишній український футболіст опинився на фронті?

Попри те, що Половков був єдиним професійним футболістом у Довжанську (Свердловську) і займався на тимчасово окупованих територіях дитячим футболом, росіяни мобілізували його до армії-вбивці.

Обставини його воєнних злочинів невідомі, так само як і те, коли саме він був знищений Збройними Силами України. 19 квітня відбувся похорон зрадника.

