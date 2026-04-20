ЗСУ ліквідували на фронті футболіста-зрадника з Луганщини
- Олександр Половков, колишній футболіст з Луганщини, був ліквідований ЗСУ після мобілізації до російської армії.
- Інші колишні українські футболісти, як Анатолій Тимощук і Сергій Петров, також були звинувачені у зраді України, залишившись в Росії або співпрацюючи з окупаційними силами.
Олександр Половков був вихованцем луганського футболу і провів п'ять сезонів на рівні УПЛ. Після початку війни на Донбасі у 2014 році зрадив Україну і почав співпрацювати з окупантами.
Половков грав за фейкові клуби, створені на території Луганської області владою так званої терористичної "ЛНР". Це згодом не врятувало його від мобілізації у російську армію і смерті, пише "федерація футболу" тимчасово окупованого міста Довжанськ (колишній Свердловськ).
Що відомо про Олександра Половкова?
За даними з Вікіпедії, футболіст народився у Свердловську, починав займатися у тамтешньому "Шахтарі". Поступово доріс до рівня Вищої ліги, де грав спершу за Сталь з Алчевська, а потім за луганську Зорю.
У 2010 році Половков поїхав виступати в Азербайджан і там навіть отримав громадянство. Але невдовзі знову повернувся на Луганщину і після початку війни на Донбасі пішов на співпрацю з окупаційною владою і став грати у чемпіонаті "ЛНР".
Як колишній український футболіст опинився на фронті?
Попри те, що Половков був єдиним професійним футболістом у Довжанську (Свердловську) і займався на тимчасово окупованих територіях дитячим футболом, росіяни мобілізували його до армії-вбивці.
Обставини його воєнних злочинів невідомі, так само як і те, коли саме він був знищений Збройними Силами України. 19 квітня відбувся похорон зрадника.
Хто ще з колишніх українських футболістів виявився зрадником?
- Анатолій Тимощук і Дмитро Іванісеня після початку повномасштабної війни залишилися в Росії і не засудили агресію проти України.
- Колишній гравець Зірки, Металіста 1925, Руха та інших клубів і молодіжної збірної Сергій Петров втік до Криму, потрапив до окупаційної армії і був знищений під Покровськом.