Мухтарьов був ліквідований ще у серпні минулого року, але похорон провели тільки кілька днів тому. Точні обставини смерті окупанта невідомі, пише Главком.

Дивіться також Колишній капітан збірної України став президентом так званого Шахтаря в окупованому Донецьку

Ким був Іван Мухтарьов?

Майбутній воєнний злочинець народився 9 квітня 1966 року. Ще з юності він захопився мотоциклетним спортом. Виступав досить успішно, посідав призові місця на різних перегонах. Здобув звання чемпіона своєї Тамбовської області. Отримав розряд кандидата у майстри спорту Росії.

Як ЗСУ ліквідували Мухтарьова?

У червні 2025 року Мухтарьов пішов воювати проти України, ймовірно, заради грошей. Був сержантом і стрільцем у злочинному 1 відділенні взводу штурмової роти мотострілецького батальйону окупаційної армії.

Мотонавички гарматному м'ясу не допомогли: він був знищений вже 1 серпня. Чому між смертю та передачею тіла для захоронення минуло понад півроку, лишається невідомим.

Поховали окупанта у Мордово Тамбовської області 15 квітня.

Кого ще зі злочинців та зрадників у світі спорту ліквідували Сили оборони України?