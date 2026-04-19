Мухтарьов був ліквідований ще у серпні минулого року, але похорон провели тільки кілька днів тому. Точні обставини смерті окупанта невідомі, пише Главком.
Дивіться також Колишній капітан збірної України став президентом так званого Шахтаря в окупованому Донецьку
Ким був Іван Мухтарьов?
Майбутній воєнний злочинець народився 9 квітня 1966 року. Ще з юності він захопився мотоциклетним спортом. Виступав досить успішно, посідав призові місця на різних перегонах. Здобув звання чемпіона своєї Тамбовської області. Отримав розряд кандидата у майстри спорту Росії.
Як ЗСУ ліквідували Мухтарьова?
У червні 2025 року Мухтарьов пішов воювати проти України, ймовірно, заради грошей. Був сержантом і стрільцем у злочинному 1 відділенні взводу штурмової роти мотострілецького батальйону окупаційної армії.
Мотонавички гарматному м'ясу не допомогли: він був знищений вже 1 серпня. Чому між смертю та передачею тіла для захоронення минуло понад півроку, лишається невідомим.
Поховали окупанта у Мордово Тамбовської області 15 квітня.
Кого ще зі злочинців та зрадників у світі спорту ліквідували Сили оборони України?
- У лютому стало відомо про знищення російського чемпіона з кікбоксингу Кирила Богаєвського, який поїхав служити медиком на тимчасово окуповане Запоріжжя.
- Минулоріч "на концерт до Кобзона" потрапив Ніколай Бєрєзніков, який був майстром спорту Росії з легкої атлетики.
- Колишній футболіст молодіжної збірної України Сергій Петров, який грав за Зірку Кропивницький, ПФК Львів, Рух, Металіст 1925 і Агробізнес, пішов добровольцем до штурмової бригади після зради України і втечі до Криму і був знищений біля Покровська.