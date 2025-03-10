Британський уряд хоче направити Україні гроші з продажу Челсі Абрамовича: про яку суму йдеться

Три роки тому російського олігарха змусили продати лондонський Челсі через санкції з боку Великої Британії. Проте кошти з продажу так і залишаються замороженими у спеціальному фонді.

Європейські країни активно підтримують Україну з початку повномасштабної війни проти Росії. Вони допомагають нашій країні як зброєю, так і в гуманітарному плані.

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Заява Девіда Леммі

Особливо їх підтримка активізувалась після скандалу між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським 28 лютого. Відтоді США призупинили допомогу Україні, чим підштовхнули Європу до збільшення її.

Так, важливу заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Політик заявив, що уряд країни має намір розморозити кошти від продажу футбольного клубу Челсі.

Сума становить близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів або орієнтовно 3 мільярди доларів. Ці гроші Велика Британія направить на допомогу Україні для закупівлі зброї.

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Нагадаємо, що Челсі до 2022 року належав російському олігарху Роману Абрамовичу. Через санкції проти Росії бізнесмен був змушений продати клуб американському бізнесмену Тодду Боелі, а кошти за клуб були заморожені за рішенням суду.