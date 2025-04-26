Участь лідера Шахтаря в українському "класичному" опинилася під питанням

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков висловився щодо своєї участь в матчі проти Динамо. Вихід на поле лідера під питанням

У неділю, 27 квітня, відбудуться завершальні матчі 26-го туру УПЛ. Одним з них буде українське "класичне" між Шахтарам і Динамо.

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Чи зіграє Судаков проти Динамо

У матчі проти Полісся лідер "гірників" вийшов лише на 82-й хвилині. Як раніше зазначав тренер Шахтаря Маріно Пушич, у матчі з "вовками" Судаков грав "на уколах".

Зокрема на тренуванні футболіст працюватиме окремо від команди.

Сам Судаков повідомив, що не знає, чи візьме участь в матчі, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

На цей час я ще не готовий на сто відсотків. Завтра будемо перед грою ухвалювати рішення,

– повідомив Георгій.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар, у яких забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що початок матчу Шахтар – Динамо запланований на 18:00.