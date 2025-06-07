Роналду зробив відверту заяву щодо участі у Клубному чемпіонаті світу

Легендарний форвард Кріштіану Роналду розкрив свої плани на майбутнє. Він також поставив крапку у питанні своєї участі на Клубному чемпіонаті світу.

Кріштіану Роналду поділився важливою новиною про своє найближче майбутнє. Форвард майже остаточно вирішив пропустити Клубний чемпіонат світу попри численні запрошення та пропозиції, пише 24 канал з посиланням на Marca.

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Що сказав легенда про Клубний чемпіонат світу

Він зазначив, що майже остаточно вирішив, що не візьме участі у майбутньому турнірі. Гравець отримував численні пропозиції та запрошення до участі.

Відбувалися розмови, були контакти… але слід зважати на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу,

– сказав Кріштіану Роналду.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Саудівської Про-ліги. Португалець забив 25 голів у 30 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, що португалець може покинути Аль-Настр і перейти в Аль-Хіляль. Щоправда, таке рішення він ухвалив, оскільки хотів брати участь у Клубному чемпіонаті світу.