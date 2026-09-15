Тренер, який радів знищенню будинку в Одесі, отримав суворе покарання

Сербський тренер Владімір Одобашич похвалив Росію після повітряної атаки по Одесі, внаслідок якої ракета зруйнувала квартиру родини Даяни Ястремської. Через цинічну реакцію Одобашич зіткнувся з наслідками.

Сербський тренер втратив членство в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA), повідомляє 24 Канал.

Сербський тренер втратив ліцензію

Це сталося після хвилі обурення через його публічне схвалення російського удару по житлу української тенісистки Даяни Ястремської.

У профілі тренера на офіційному сайті GPTCA з'явилася позначка: "Це членство призупинено і більше не є чинним".



Членство Одобашича в GPTCA призупинили / Скриншот із сайту асоціації

Втрата статусу фактично закриває для серба двері до офіційної роботи з гравцями топ-рівня на професійних турнірах. Попри втрату професійної ліцензії, він все ще може намагатися продовжити тренерську діяльність на аматорському рівні.

Як виник скандал

Після російської атаки по Одесі 12 вересня українська тенісистка Даяна Ястремська опублікувала в соцмережах відео наслідків обстрілу. Зокрема, вона показала зруйновану квартиру своєї родини.

У коментарях під цим відео Владімір Одобашич, який працював тренером на Мальті, написав "Браво, Росія!", а також закликав до знищення Німеччини та Хорватії.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по будинку загинуло троє людей, ще 39 зазнали поранень.