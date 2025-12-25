Скандальний легіонер Динамо не планує повертатися в Україну: гравець відмовляється грати за киян

Румунський нападник Владіслав Бленуце продовжує розчаровувати фанатів Динамо. Гравець коштував киянам близько 2 мільйонів євро, але так і не проявив свої найсильніші якості.

Через невдачі в Києві Владіслав має бажання залишити Динамо. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Monitorulcj, Бленуце точно не повернеться в розташування українського клубу взимку.

До теми ФІФА не дозволяє: скандальний новачок Динамо бажає якнайшвидше змінити клуб

Чи буде Бленуце в Динамо?

Румунські ЗМІ зазначають, що нападник розчарувався у "біло-синіх" та шукає собі нову команду. Владіслав розчарований відсутністю довіри до нього з боку нового тренерського штабу.

Наразі Бленуце програє конкуренцію Едуардо Герреро та Матвію Пономаренку. В останніх 10-ти матчах Динамо гравець лише двічі вийшов на поле.

Крім того, румун не знайшов спільної мови із фанатами клубу. Ультрас не пробачили Владіславу старі пости в тікток, де футболіст ставив лайки під постами із російським контекстом.

Як Бленуце потрапив у скандал?