Зірка Динамо пропустить матчі збірної України на турнірі у Канаді: у чому причина

Зовсім скоро збірна України зіграє на товариському турнірі у Канаді. Змагання відбудуться в межах підготовки до кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Перед самим турніром національна команда зазнала прикрої втрати. На змаганнях у Канаді "синьо-жовтим" не допоможе зірка київського Динамо, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

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Хто не зіграє у Канаді

Українська асоціація футболу повідомила, що на турнірі у Канаді не зіграє гравець Динамо. Владіслав Дубінчак пропустить матчі збірної через вітрянку.

Владислав Дубінчак раніше потрапив у список гравців від Сергія Реброва, які мали вирушити на турнір.

До слова. Збірна України зіграє проти Канади та Нової Зеландії. Матчі відбудуться 7 червня та 11 червня, відповідно.

Окрім Владислава Дубінчака, у заявку потрапили 8 захисників. Це Євген Чеберко, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко та Олександр Мартинюк.

Раніше стало відомо, що Олександр Назаренко пропустить турнір у Канаді. Гравець Полісся травмувався перед останнім туром УПЛ.