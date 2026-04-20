"Посміховисько у спорті": Гераскевич знищив легенду UFC за любов до Росії
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич критикує американського бійця Джона Джонса за підтримку Росії та участь у російських заходах.
- Джон Джонс, колишній чемпіон UFC, активно бере участь у російських реаліті-шоу, зустрічається з Рамзаном Кадировим та просуває російську пропаганду.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич зізнався, що вважав американського бійця змішаних єдиноборств Джона Джонса вартим захоплення. Але чемпіон UFC зіпсував усе, коли вирішив демонструвати прихильність до всього російського.
Джонс їздить до Росії, бере там участь у дивних турнірах і записує у соцмережі відео з прихильниками кривавого путінського режиму. Через це Гераскевич назвав свого колишнього кумира посміховиськом, пише meta.ua.
Як Владислав Гераскевич дорікнув легенді UFC?
Гераскевич визнав, що бачити вчорашніх спортивних ідолів, які здобували собі повагу і славу досягненнями на міжнародних змаганнях, корисними ідіотами в пропаганді росіян – це дуже дивне відчуття.
Те, як до нього та інших легенд там ставляться – наче до якихось цуценят. Це виглядає неправильно. Їх мають поважати, але замість цього їх просто використовують, щоб привернути увагу до шоу. Це ненормальне середовище. Я не розумію, чому люди дозволяють так із собою поводитися. Можливо, через гроші, але гроші – це не все,
– поділився роздумами Гераскевич.
Як Джон Джонс просуває Росію і її пропаганду?
- Джон Джонс – видатна постать в історії змішаних єдиноборств: наймолодший чемпіон в історії UFC і, на думку багатьох експертів, найкращий боєць за всю історію організації.
- Як пише "Трибуна", Джонс після завершення профі-кар'єри продався росіянам: їздив у Чечню, купив квартиру у Грозному, зустрічався з Рамзаном Кадировим, брав участь у російських реаліті-шоу, позував у береті російських десантників, які вчиняють в Україні воєнні злочини. Свої фото Джонс підписував "З Росії з любов'ю".