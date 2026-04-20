Український скелетоніст Владислав Гераскевич зізнався, що вважав американського бійця змішаних єдиноборств Джона Джонса вартим захоплення. Але чемпіон UFC зіпсував усе, коли вирішив демонструвати прихильність до всього російського.

Джонс їздить до Росії, бере там участь у дивних турнірах і записує у соцмережі відео з прихильниками кривавого путінського режиму. Через це Гераскевич назвав свого колишнього кумира посміховиськом, пише meta.ua.

Як Владислав Гераскевич дорікнув легенді UFC?

Гераскевич визнав, що бачити вчорашніх спортивних ідолів, які здобували собі повагу і славу досягненнями на міжнародних змаганнях, корисними ідіотами в пропаганді росіян – це дуже дивне відчуття.

Те, як до нього та інших легенд там ставляться – наче до якихось цуценят. Це виглядає неправильно. Їх мають поважати, але замість цього їх просто використовують, щоб привернути увагу до шоу. Це ненормальне середовище. Я не розумію, чому люди дозволяють так із собою поводитися. Можливо, через гроші, але гроші – це не все,

– поділився роздумами Гераскевич.

Як Джон Джонс просуває Росію і її пропаганду?