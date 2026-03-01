Гераскевич висловився щодо того, що Усик і Ломаченко підтримують Бубку

У четвер, 26 лютого, Владислав Гераскевич із трибуни Верховної Ради закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Після цього деякі спортсмени у соцмережах висловили публічну підтримку Бубці.

Гераскевич поділився своєю думкою щодо тих боксерів, які стали на бік Бубки. Про це український скелетоніст розповів у коментарі "Трибуні".

Дивіться також Він дозволяє виступати під російськими прапорами, – екстренер збірної України з боксу про Бубку

Що сказав Гераскевич про підтримку боксерів?

Гераскевич бачив, як багато людей писали про здобутки Бубки як спортсмена.

У нього ніколи не було претензій до нього в цій ролі та назвав його легендарним атлетом.

Водночас він висловив критику щодо Бубки як чиновника та людини, яка займає позицію, що шкодить Україні.

Гераскевич додав, що для нього очевидно, що Бубка не має носити звання Героя України, і висловив жаль, що не всі це усвідомлюють.

Хто з боксерів підтримав Бубку?

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик публічно висловив підтримку Бубці, якого частина суспільства критикує та хоче позбавити звання Героя України.

Василь Ломаченко вирішив не мовчати щодо цієї критики і на своїй сторінці у фейсбук опублікував фото Бубки із підписом: "З Повагою Легенда! Мир всім".

Колишня боксерка Аліна Шатернікова висловила підтримку Бубці у соцмережі, охарактеризувавши критику як "часи шарікових" та підкресливши важливість його спортивних здобутків.

Що відомо про суперечку Гераскевича та Бубки?