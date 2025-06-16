Гераскевич розніс представників спортивної гімнастики за ігнорування повернення росіян

Українські гімнасти Олег Верняєв і Владислав Грика опинилися в епіцентрі гучного скандалу. Під час чемпіонату Європи в Лейпцигу вони влаштували погром у готелі.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував ситуацію, яка склалася довкола готельного номера збірної України. Він розкритикував представників спортивної гімнастики за мовчання більш важливих питань, пише 24 канал з посиланням на допис X Владислава Гераскевича.

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Коментар Гераскевича щодо ситуації

Він висловив критику у бік представників спортивної гімнастики за замовчування більш важливих питань, ніж просто погром у готельному номері.

Купа публікацій та інтерв’ю про той пошкоджений номер у готелі. Але й досі я не побачив жодної заяви від представників спортивної гімнастики щодо повернення росіян до їхнього виду спорту. У кожного свої пріоритети,

– написав Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, що під час чемпіонату Європи у Лейпцигу стався інцидент за участі Олега Верняєва та Владислава Грика. Українські гімнасти влаштували погром у готелі в Лейпцигу, завдавши збитків на майже 400 євро.