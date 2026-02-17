Гераскевич повернувся в Україну і зробив заяву про росіян і блекаути

Скелетоніст Владислав Гераскевич після дискваліфікації на Олімпіаді через "шолом пам'яті" повернувся до Києва, де через російські атаки відчувається постійний енергодефіцит. На тлі знеструмленого середмістя спортсмен розповів про поверення росіян до спорту.

Гераскевич звинуватив МОК у підіграванні російській пропаганді та співучасті у злочинах країни-агресора у своєму дописі в Threads.

Що сказав Гераскевич про блекаути та МОК?

Власислав звернувся до підписників щодо ситуації зі світлом та того, як росіян намагаються повернути у великий спорт, поки їхня країна продовжує знищувати та вбивати.

Сьогодні я у Києві, за моєю спиною Софійський собор. На жаль, через постійні російські обстріли нашої енергосистеми його зовсім не видно. В той самий час російські спортсмени вільно повертаються на міжнародні арени. Якщо МОК бореться за рівні права між спортсменами, то ось як виглядають їхні рівні права,

– сказав Гераскевич на відео.

Як діяльність Гераскевича допомагає очистити спорт від росіян?