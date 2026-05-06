"Не буду спішити": Гераскевич відповів на критику через гроші

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про діяльність свого благодійного фонду. Він також прокоментував критику щодо отримання значних донатів від українських компаній.

Наразі триває процес налагодження системної роботи організації. Попри інформаційні атаки та спроби дискредитації, Гераскевич наголосив в інтерв'ю ютуб-каналу Maincast Sport, що всі залучені кошти, зокрема 10 мільйонів гривень від Ріната Ахметова, мають цільове призначення.

Що розповів Гераскевич про свій фонд?

Відомий скелетоніст сказав, що кошти фонду будуть використані виключно на благодійну діяльність.

Я їх не можу привласнити, я не можу купити собі машину чи квартиру за ці кошти,

– наголосив спортсмен.

Які проєкти планує реалізувати Гераскевич?

Фонд уже реалізував свій перший проєкт – підтримку родини загиблого на війні велосипедиста Андрія Куценка, чиє зображення Гераскевич розмістив на своєму шоломі. У межах ініціативи велошколі, де розпочинав кар'єру герой, передали вісім шосейних велосипедів.

От подібні проєкти ми будемо реалізовувати надалі і будемо рухатись в напрямку освітньо-наукових проєктів,

– зазначив Гераскевич.

Надалі організація зосередиться на двох напрямках:

Підтримка освіти: допомога технічним ліцеям природничого профілю у Києві, Харкові та Львові.

Розвиток науки: системна підтримка наукової сфери в Україні.

Гераскевич підкреслив, що не збирається поспішати з хаотичними витратами, а вибудовує структуру, яка працюватиме на довгострокову перспективу.

Я не поспішаю. Ми налагоджуємо роботу і будемо системно працювати як адекватна організація. Через 100 коментарів під моїм дописом в тредсі я не буду спішити і кудись ходити, якісь гроші роздавати, тому що вони мені не належать – вони належать благодійному фонду,

– сказав скелетоніст.

Що відомо про Гераскевича?

У лютому 2026 року він потрапив у центр уваги під час Зимових Олімпійських ігор. Він планував вийти на змагання у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів, які стали жертвами повномасштабного вторгнення Росії.

Міжнародний олімпійський комітет розцінив цей жест як політичну акцію та вимагав змінити шолом. Відмовившись поступитися пам'яті загиблих колег, Гераскевич був дискваліфікований і відсторонений від змагань.

Що відомо про фонд Гераскевича?

За даними на сайті фонду, благодійний фонд Гераскевича заснували Владислав та його батько Михайло у березні 2022 року.

Організація проводить спортивні табори та майстер-класи за участю олімпійців, щоб допомогти дітям відволіктися від війни та отримати психологічну підтримку через спорт.

Фонд також реалізує програми фізичної реабілітації та соціальної реінтеграції для військових і забезпечує прифронтові громади продуктами, ліками та товарами першої необхідності, зокрема під час поїздок до Миколаєва.