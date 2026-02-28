"Сидіти й радіти життю": Гераскевич розповів, куди використає подаровані мільйони
- Владислав Гераскевич планує передати подаровані 12 мільйонів гривень на благодійність для сімей загиблих атлетів, а не залишити їх собі.
- Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов виділив 10 мільйонів гривень, а "Монобанк" і "WhiteBIT" по 1 мільйону кожен для підтримки спортсмена.
Владислав Гераскевич заявив, що не хоче залишати подаровані після дискваліфікації на Олімпіаді 12 мільйонів гривень собі. Скелетоніст розповів, як саме планує їх використати.
Після скандальної дискваліфікації на зимових Іграх-2026, пов'язаної з наміром виступати в "шоломі пам’яті" загиблих українських спортсменів, бізнесмени та меценати перерахували Гераскевичу близько 12 мільйонів гривень. У коментарі ютуб-каналу "Бомбардир" спортсмен розповів, що передасть ці гроші на благодійність і допоможе сім'ям загиблих атлетів.
Як використає гроші Гераскевич?
27-річний спортсмен підкреслив, що не буде тримати ці кошти для себе.
Це дуже приємно. Але, звісно, я не вважаю, що маю моральне право приймати ці гроші на свої особисті рахунки і просто сидіти й радіти життю. Зараз не ті часи. Тому ми будемо приймати всі ці гроші на рахунок нашого благодійного фонду, який працює з 2022 року. Наше завдання – це збори допомоги. Ми будемо контактувати з родинами спортсменів, які були зображені на шоломі. Будемо дізнаватися, які в них є потреби. Грошові суто чи, може, людям потрібен генератор, якщо вони живуть у приватному будинку, – сказав Гераскевич.
Підтримка бізнесменів та реакція Гераскевича
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов виділив спортсмену 10 мільйонів гривень, ще по 1 мільйону надали "Монобанк" і "WhiteBIT".
Гераскевич наголосив, що ці кошти повинні приносити реальну допомогу, а не стати приводом для звинувачень у власній вигоді.
Що відомо про скелетоніста?
Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.