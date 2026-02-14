За останні 4 дні не так багато спав: Гераскевич розповів про свій стан

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), пов'язаний з його дискваліфікацією.

Український спортсмен у Мюнхені на Ukrainian dinner у коментарі проєкту "Чемпіон" від УП розповів про поточну ситуацію та свій стан у контексті нещодавнього скандалу через рішення МОК.

Дивіться також Від гопака на Олімпіаді-1976 до шолома Гераскевича: чому МОК карає тих, хто говорить правду

Що розповів Гераскавич після рішення CAS?

Владислав Гераскевич заявив, що перед іграми перебував у найкращій формі за всю кар’єру і довго йшов до такого результату. За його словами, під час контрольного тренування він показав найкращий час і посів перше місце.

Але, за словами українського скелетоніста, саме після цього його шлях на змаганнях завершився, попри роки підготовки й виснажливі тренування. І все це сталося через неправові дії Міжнародного олімпійського комітету.

Я останні 4 дні не так багато спав. У нас зараз постійно дуже багато оновлень, я не за всім встигаю спостерігати. Сьогодні зранку був суд, вже є рішення. Ми вже думаємо, який зробимо наступний крок, тому що я вважаю, що рішення CAS теж є ганебним,

– зізнався він.

Спортсмен розповів, що саме слухання було здебільшого в односторонньому порядку, і що жодних відповідей на аргументи його сторони надано також не було. На його думку, вищезгадане рішення CAS було досить дивним.

Також він розповів, що особисто знав багатьох спортсменів, зображених на "шоломі пам'яті". За його словами, ідея створення подібного дизайну з'явилася давно, а втілити її вдалося зовсім незадовго до Олімпіади.

Що відомо про скандал з Гераскевичем?