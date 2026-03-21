"Це ненормально": Гераскевич накинувся на Джошуа після приїзду боксера до Києва

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував візит Ентоні Джошуа до Києва. Олімпієць пригадав боксеру спільні фото зі спортсменами з оточення Рамзана Кадирова.

Джошуа вперше приїхав в Україну на запрошення Олександра Усика – колишні суперники разом прогулялися столицею. Владислав Гераскевич на своїй сторінці в мережі Х залишив побажання до британського супертяжа та його команди.

Як відреагував Гераскевич на візит Джошуа?

Учасник Олімпійських ігор розкритикував боксера за попередні спільні фото зі спортсменами з оточення Рамзана Кадирова, які підтримують війну.

Дуже хочеться сподіватися, що під час поїздки Джошуа в Україну йому пояснять: викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова, які внесені до державних баз спортивних діячів, що підтримують війну, – це ненормально,

– написав Гераскевич.

Скелетоніст додав до поста скриншот фото Джошуа з чемпіоном UFC у напівсередній вазі Ісламом Махачевим, внесеним Мінмолодьспорту в базу спортсменів, що підтримують війну Росії проти України.

На думку Гераскевича, авторитет таких спортсменів допомагає привертати увагу світу до подій в Україні та протидіяти російській пропаганді.

А загалом круто, що все більше зірок приїжджають в Україну та знайомляться з нашими традиціями,

– додав Владислав.

Що відомо про приїзд Джошуа?

Ентоні приїхав в Україну разом з Олександром Усиком напередодні. Вони відвідають боксерський вечір 21 березня, на якому дебютує на профі-рингу українець Олександр Хижняк.

Усик провів невеличку екскурсію для Джошуа, на якій розповідав про культуру України та знайомив його з нашими національними стравами.

Очікується, що колишні суперники з'являться на турнірі в Лісниках на Київщині в ролі почесних гостей. Змагання організовуються під егідою власної промоутерської компанії українського боксера.

Що відомо про скелетоніста?