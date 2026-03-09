Гераскевич на тлі критики українців розповів про свою зарплату

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого деякі проросійські ЗМІ звинувачували у бажанні слави та наживи на темі "шолому пам'яті", поділився справжнім розміром своїх заробітків.

Порівняно з популярними видами спорту на кшталт футболу, у скелетоні немає зарплат у тисячі доларів. Гераскевич озвучив суму в інтерв'ю інтернет-проєкту Бомбардир у тік-тоці.

Скільки заробляє Владислав Гераскевич?

За словами представника України на Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні, ситуація у Міжнародній федерації бобслею і скелетону зараз "жахлива", а заробітки саме зі скелетону для атлетів мінімальні.

Міністерство спорту платить зарплату як спортсмену-інструктору. Можна ще бути частиною спортивних клубів, спільнот, як-от ЦСКА чи Динамо, це державні гроші. Це мінімальні кошти, ніяких мільйонів. Якщо це спортсмен дуже високого класу, в міністерстві це буде десь 20 тисяч гривень,

– розповів Гераскевич.

Основні гроші спортсмени отримують від спонсорських угод і контрактів, якщо здатні про них домовитися. Там йдеться про зовсім інші суми, які можуть доходити до тисяч доларів. Також допомагає монетизація із соцмереж, де кожен спортсмен просуває себе як бренд і веде блоги, за якими стежать тисячі підписників.

Як Владислав Гераскевич став всесвітньо відомим?