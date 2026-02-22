"Неймовірне лицемірство": Гераскевич знищив президентку МОК Ковентрі у соцмережах

Скелетоніст Владислав Гераскевич після Олімпіади з подвійним завзяттям викриває спортивних чиновників, які займають відверто антиукраїнську і проросійську позицію. Спортсмен прокоментував епізод, який стався на Іграх в Італії за участю президентки МОК Кірсті Ковентрі.

Гераскевич мав з очільницею МОК особисту розмову безпосередньо перед рішенням про відсторонення від змагань. Тоді українець казав про взаємну повагу з Ковентрі, але зараз відверто розповів, що про неї думає, у мережі X.

Що сказав Гераскевич про Ковентрі?

Владислав висловив огиду щодо того, як президентка МОК поводилася на публіку після того, як ініціювала його дискваліфікацію.

Важко уявити, наскільки цинічною та бездушною має бути хтось, щоб дискваліфікувати людину з Олімпійських ігор без жодної причини, а потім проливати крокодилячі сльози, сподіваючись на співчуття. Таке лицемірство просто неймовірне,

– написав Гераскевич.

Як ще Гераскевич критикує МОК?