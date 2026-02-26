"Системно знищує Україну та підігрує Росії": Гераскевич про Бубку, який досі Герой України
- Владислав Гераскевич закликав Верховну Раду позбавити Сергія Бубку звання Героя України через його співпрацю з росіянами.
- Гераскевич висловив обурення тим, що Бубка зберігає звання, незважаючи на підтримку російських інтересів у міжнародних спортивних організаціях.
У четвер, 26 лютого, Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді України. Він звернув увагу на те, що Сергій Бубка досі зберігає звання Героя України.
З трибуни Верховної Ради український скелетоніст закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Про це повідомляє 24 канал.
Що сказав Гераскевич у Верховній Раді про Бубку?
В Україні є кілька представників у МОК, серед яких Сергій Бубка, який досі носить звання Героя України.
Скелетоніст висловив обурення тим, що Бубка зберігає це звання та співпрацює з окупантами, допускає російські прапори в організації, якою керує, і підіграє Росії.
За словами Гераскевича, носіння цього звання є неприпустимим, адже воно зараз присуджується здебільшого посмертно, тому він закликав сприяти позбавленню Бубки цієї нагороди через накладення санкцій.
Що відомо про Бубку та його звання Героя України?
- Бубка, колишній президент Національного олімпійського комітету України, досі має звання Героя України, незважаючи на критику з боку українських спортсменів і громадських діячів.
- Адвокат Гераскевича, Євген Пронін закликав позбавити Бубку цього звання, зазначаючи, що легкоатлет нібито співпрацює з Росією, мовчазно підтримує проросійські позиції в МОК і має зв'язки з російськими компаніями та політичними структурами, що шкодять Україні.
Водночас за законом України позбавити звання Героя можна лише за обвинувальним вироком суду або рішенням Ради національної безпеки та оборони про санкції. Наразі таких рішень проти Бубки немає, тому його почесне звання залишається чинним.