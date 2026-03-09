Автор шоу Однією Правою, який бере участь в Паралімпіаді, вшанував пам’ять вбитого Росією воїна

Тревел-блогер Владислав Хільченко дебютував на Паралімпійських іграх, виступивши у кваліфікаційних заїздах з парасноубордингу. Після завершення змагань спортсмен у соцмережах звернувся із важливим меседжем.

Автор проєкту "Однією Правою" виклав фото сноубордиста Георгія Азарова, який загинув, захищаючи Україну. Таким чином паратлет хотів вшанувати пам'ять героя, пише NV.

Як Хільченко нагадав світу про війну в Україні?

Парасноубордист оприлюднив світлину захисника, якого вбили росіяни під час повномасштабного вторгнення.

Він був завзятим сноубордистом і мандрівником і цілком міг би зірватися подивитися мій заїзд. Він служив у підрозділі захисту від шахедів і загинув на завданні. Я хотів зробити особисте пам’ятування. У контексті щоденників іноземців тема війни стає зрозумілою, коли має ім'я та обличчя,

– підписав Хільченко у сторіс своєї інстаграм-сторінки.



Скріншот із соцмереж Владислава Хільченка

Як Владислав Хільченко виступив на Паралімпіаді-2026?

Першою дисципліною для Хільченка на Паралімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні став сноуборд-крос. Спершу блогер брав участь у раунді посіву, де став 20-им.

В основній частині змагань він боровся за вихід до чвертьфіналу з трьома іншими паратлетами. Для успішної кваліфікації потрібно було посісти перше чи друге місце, але Хільченко фінішував четвертим.

Для Владислава програма Паралімпіади не завершена: у суботу, 14 березня, він братиме участь у бенкед-слаломі.

