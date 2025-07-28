Український легіонер забив шикарний дебютний гол за новий клуб: ефектне відео
- Український півзахисник Владислав Наумець забив дебютний гол за Ордабаси в чемпіонаті Казахстану.
- Наумець завдав красивого удару з 25 метрів, допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:0 над Тураном.
У неділю, 27 липня, відбувся матч 18 туру чемпіонату Казахстану з футболу Туран – Ордабаси. Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.
До цього результату доклався й український півзахисник Владислав Наумець. Він з'явився на полі одразу після перерви, коли на табло світилися нулі, інформує 24 Канал.
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Як Наумець забив дебютний гол?
26-річний футболіст, який влітку залишив черкаський ЛНЗ і перебрався в Ордабаси, відзначився першою результативною дією в новому колективі. Він відкрив рахунок у зустрічі на 65-й хвилині.
Українець завдав красивого удару лівою ногою приблизно з 25 метрів. Воротар намагався врятувати свою команду, проте виявився безсилим.
Наумець забив перший гол за Ордабаси: дивіться відео
Зазначимо, що Владислав Наумець встиг провести вже шість поєдинків у складі Ордабаси. Наразі його команда посідає сьоме місце в чемпіонаті Казахстану.
До слова. Український футболіст виступав в УПЛ за Минай, Металіст, Чорноморець і ЛНЗ. Також він грав у Греції за Яніну.
Нагадаємо, що напередодні двома результативними діями відзначився Роман Яремчук у матчі Олімпіакос – Норвіч. Він забив гол і зробив асист.