Возз'єднався із Циганковим: Владислав Ванат – гравець Жирони
- Владислав Ванат підписав контракт із Жироною до літа 2030 року, ставши третім гравцем з України в каталонському клубі після Віктора Циганков та Владислава Крапивцова.
- Фінансові умови трансферу не розголошуються, але інсайдер Фабріціо Романо зазначив, що Жирона активувала клаусулу форварда за 20 мільйонів євро.
Іспанська Жирона повідомила про підписання нападника київського Динамо Владислава Ваната. Офіційно на одного українця в іспанській Ла Лізі стало більше.
Владислав Ванат уклав контракт із Жироною до літа 2030. року. 23-річний нападник не став першим динамівцем у каталонському клубі, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Жирони.
Що відомо про трансфер Ваната у Жирону?
В іспанському клубі не повідомили фінансових умов трансферу. Натомість відомий інсайдер Фабріціо Романо має інформацію, що "біло-червоні" погодилися активувати клаусулу форварда, яка складала 20 мільйонів євро.
Владислав став другим динамівцем у заявці Жирони. Із січня 2023-го за іспанський колектив виступає Віктор Циганков.
Презентація Ваната в Жироні: дивіться відео
Останній матч Владислава у київському клубі припав на перший поєдинок плей-оф Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів (21 серпня), у якому кияни зазнали поразки 1:3. У другому матчі Ванат був поза заявкою Динамо заради уникнення зароблення травми у нападника, хоча на самій грі футболіст був присутній.
Головне про кар'єру Владислава Ваната:
- Для Ваната здобуде перший закордонний досвід у кар'єрі. До цього Владислав пограв лише за різні вікові команди Динамо та в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор).
- За Динамо нападник провів 119 матчів, у яких відзначився 51 голом та 24 асистами.
- Разом із киянами Ванат здобув два чемпіонства України (2020/2021, 2024/2025) та один Кубок країни (2020/2021).
- У двох сезонах поспіль (2023/2024, 2024/2025) ставав найкращим бомбардиром УПЛ – 14 та 17 голів відповідно.
- У минулому сезоні-2024/2025 став ще й найкращим гравцем розіграшу УПЛ.