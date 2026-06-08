Ванат може приєднатися до клубу, де вже виступають двоє українців

Минулого сезону Жирона посіла 19-те місце в Ла Лізі та опустилася до Сегунди. У складі іспанського клубу виступають Віктор Циганков та Владислав Ванат, які, ймовірно, незабаром змінять команду.

Турецький Трабзонспор активно стежить за українським футбольним ринком. За інформацією видання Taka Gazete, новою трансферною метою клубу став нападник Жирони Ванат.

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Чи перейде Ванат до Трабзонспору?

За інформацією джерела, український форвард наразі перебуває у списку пріоритетних підписань турецької команди.

Нагадаємо, що Трабзонспор уже встиг підсилитися одним українцем, підписавши контракт із півзахисником Русланом Маліновським. Окрім цього, у складі команди виступає український центральний захисник Арсеній Батагов.

Раніше у ЗМІ також з'являлися повідомлення про серйозний інтерес Трабзонспора до двох інших відомих українських гравців – Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Як сезон 2025/2026 пройшов для Ваната та Жирони?

У сезоні 2025/2026 український форвард продемонстрував солідну індивідуальну результативність, відзначившись 9 голами у всіх офіційних клубних турнірах.

Водночас для його Жирони цей рік виявився провальним: через затяжні серії невдач команда пережила глибоку кризу та вилетіла у Сегунду. Сам нападник достроково завершив виступи у квітні, пропустивши кінцівку чемпіонату через розрив м'яза стегна.