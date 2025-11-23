Гравець збірної України Ванат забив у чемпіонаті Іспанії та врятував Жирону від поразки

В чемпіонаті Іспанії триває 13 тур сезону 2025 – 2026. Головна увага українців була прикута до матчу за участі Жирони.

Каталонський клуб грав на виїзді проти одного з представників Іспанії в єврокубках Бетіса. Особлива увага пов'язана із чисельною кількістю українців у Жироні, повідомляє 24 Канал.

До теми Тріо українців врятувало Жирону від ганьби у Кубку Іспанії: відео голів Ваната та Циганкова

Як Ванат забив Бетісу?

На чергову гру Ла Ліги в основу каталонців потрапили ексгравці Динамо Віктор Циганков та Владислав Ванат. Натомість воротар Владислав Крапивцов залишився на заміні.

Жирона жваво стартувала та вже на 20-й хвилині вийшла вперед. Голом відзначився як раз Ванат, який вдало відгукнувся на простріл від Браяна Хіля та добив м'яч у ворота.

Як Ванат забив у ворота Бетіса: дивитися відео

До слова, свій гол українець присвятив одноклубнику Порту, який порвав хрестоподібні зв'язки та вилетів з гри на довгий термін. Для Владислава це був вже третій м'яч у 10-ти іграх Ла Ліги цього сезону.



Ванат присвятив гол одноклубнику / фото з інстаграму Жирони

На жаль, втримати перемогу Жироні не вдалось, аже на 8-й хвилині рахунок зрівняв Валентін Гомес. Гра завершилась внічию 1:1. До слова, Бетіс догравав матч у меншості через вилучення зіркового вінгера Антоні.

Що ж стосується українців, то Ванат провів на полі 82 хвилини та отримав оцінку 7,0 від Sofascore. Циганков же відіграв 66 хвилин та напрацював на оцінку 6,7.

Яка ситуація в Жироні?