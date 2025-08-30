Владислав Ванат зовсім скоро змінить клубну прописку. Форвард київського Динамо вже прибув до Іспанії для переходу у каталонську Жирону.

"Червоно-білі" найближчим часом мають оголосити про трансфер Ваната. В Іспанії розкрили суму, яку каталонці заплатять за перехід нападника "біло-синіх", повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

Скільки Динамо отримає за Ваната?

Іспанське видання Marca назвала суму трансферу Владислава Ваната з Динамо у Жирону. За наявною інформацією, іспанський клуб заплатить за українського футболіста 15 мільйонів євро.

Також "біло-сині" отримають бонуси за Ваната у розмірі 2 мільйонів євро. Раніше було відомо, що Динамо вимагало у Жирони 20 мільйонів євро за трансфер 23-річного нападника.

Каталонці вже підписали п'ятирічний контракт з Владиславом Ванатом. До трансферу українського футболіста залишився лише один крок – клуби домовляються про розтермінування виплат за перехід форварда.

Раніше з'явилося відео, на якому Ванат вже прибув до Іспанії. Тож зовсім скоро можна очікувати офіційне підтвердження трансферу футболіста київського Динамо та збірної України.

Владислав Ванат в Іспанії: дивіться відео

Нагадаємо, що у поточному сезоні Владислав Ванат зіграв у семи матчах у складі Динамо в усіх турнірах. 23-річний форвард забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що Артем Довбик відмовився від переходу в клуб з АПЛ та залишається в Італії. Український футболіст визначився, де хоче продовжити кар'єру.