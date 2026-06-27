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Sport News 24 Футбол "Влаштував мені пекло": ексдружина Ващука розкрила сенсаційні деталі розлучення
27 червня, 20:20
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"Влаштував мені пекло": ексдружина Ващука розкрила сенсаційні деталі розлучення

Олександра Власова

Рестораторка Маргарита Січкар розповіла про деталі розлучення зі своїм колишнім чоловіком Владиславом Ващуком. Раніше він був капітаном київського Динамо та виступав за збірну України з футболу.

Вона в інтерв'ю Дмитру Гордону на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" повідомила, що її рішення про розлучення викликало у футболіста дуже різку й агресивну реакцію. За словами Січкар, після того як вона повідомила про розрив, колишній чоловік влаштував їй "справжнє пекло".

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Як Ващук відреагував на пропозицію розлучення?

Вона поділилася, що Ващук почав збирати брудні чутки про неї, постійно залякував її нібито знайденим компроматом і відверто глузував. Рестораторка зазначила, що спортсмен цілеспрямовано доводив її до емоційного вигорання. За її словами, він робив усе можливе, щоб колишня кохана почала його ненавидіти.

Я коли сказала: "Влад, я хочу розлучитися", він влаштував мені пекло. Просто почалися якісь глузування. Почав збирати бруд про мене. Приходив до мене й казав: "Я про тебе таке дізнався". Я кажу: "Цікаво". Він робив усе, щоб я просто почала його ненавидіти. Він мене до такої межі довів…,
– зізналася Січкар.

Що відомо про Ващука та Січкар?

Пара прожила разом майже 12 років: із 2000 року вони перебували у цивільному шлюбі, а у 2009-му офіційно узаконили свої стосунки. У шлюбі народилося двоє дітей, син Віталій і донька Василіса. Вони розлучилися у 2012 році.

Вона є відомою українською рестораторкою, підприємицею та письменницею. У серпні 2025 року її будинок зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки російських безпілотників. У червні 2026 року вона опинилася в центрі уваги медіа через публічну критику занедбаного стану шкільного музею Валерія Лобановського в Києві.

Наприкінці травня 2023 року Ващук приєднався до бригади наступу "Буревій" Національної гвардії України, склав присягу та нині виконує завдання у її складі.