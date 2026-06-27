"Влаштував мені пекло": ексдружина Ващука розкрила сенсаційні деталі розлучення

Рестораторка Маргарита Січкар розповіла про деталі розлучення зі своїм колишнім чоловіком Владиславом Ващуком. Раніше він був капітаном київського Динамо та виступав за збірну України з футболу.

Вона в інтерв'ю Дмитру Гордону на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" повідомила, що її рішення про розлучення викликало у футболіста дуже різку й агресивну реакцію. За словами Січкар, після того як вона повідомила про розрив, колишній чоловік влаштував їй "справжнє пекло".

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Як Ващук відреагував на пропозицію розлучення?

Вона поділилася, що Ващук почав збирати брудні чутки про неї, постійно залякував її нібито знайденим компроматом і відверто глузував. Рестораторка зазначила, що спортсмен цілеспрямовано доводив її до емоційного вигорання. За її словами, він робив усе можливе, щоб колишня кохана почала його ненавидіти.

Я коли сказала: "Влад, я хочу розлучитися", він влаштував мені пекло. Просто почалися якісь глузування. Почав збирати бруд про мене. Приходив до мене й казав: "Я про тебе таке дізнався". Я кажу: "Цікаво". Він робив усе, щоб я просто почала його ненавидіти. Він мене до такої межі довів…,

– зізналася Січкар.

Що відомо про Ващука та Січкар?

Пара прожила разом майже 12 років: із 2000 року вони перебували у цивільному шлюбі, а у 2009-му офіційно узаконили свої стосунки. У шлюбі народилося двоє дітей, син Віталій і донька Василіса. Вони розлучилися у 2012 році.

Вона є відомою українською рестораторкою, підприємицею та письменницею. У серпні 2025 року її будинок зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки російських безпілотників. У червні 2026 року вона опинилася в центрі уваги медіа через публічну критику занедбаного стану шкільного музею Валерія Лобановського в Києві.

Наприкінці травня 2023 року Ващук приєднався до бригади наступу "Буревій" Національної гвардії України, склав присягу та нині виконує завдання у її складі.