Витіснив голкіпера збірної Іспанії: Жирона заявить перспективного українця на Ла Лігу

Відхід з Жирони голкіпера Пау Лопеса не створив проблем для тренера команди Мічела Санчеса. Іспанський фахівець впевнений у здібностях українця Владислава Крапівцова.

Український воротар Владіслав Крапівцов 12 грудня підписав контракт з іспанською Жироною. Ексгравець Дніпра-1 вже тренується з першою командою, а незабаром буде внесений до заявки на Ла Лігу, пише 24 Канал з посиланням на AS.

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Наставник Жирони зробив ставку на українця

Головний тренер "біло-червоних" Мічел бачить перспективу у 19-річному голкіперу. Фахівці відзначають його чудову техніку, вміння грати ногами та читати гру.

6 січня "жиронців" залишив резервний голкіпер Пау Лопес, який має на своєму рахунку два матчі за збірну Іспанії. Тож саме його місце займе Крапівцов.

Найближчим часом Владислава заявлять на матчі Ла Ліги. До цього він перебував у Жироні В, яка грає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.

Крім того, 19-річного українця планують зареєструвати на два матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Проте УЄФА ще не відповіла згодою на цей запит.

Нагадаємо, що у першій команді Жирони грає ще один українець – Віктор Циганков. Найближчий матч у Ла Лізі "червоно-білі" проведуть 11 січня проти Алавеса. Поєдинок відбудеться у межах 19 туру Ла Ліги. Цілком можливо, що у заявку на матч потраплять два українці.