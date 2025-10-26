Донецький Шахтар невдало провів невдалий матч 2 туру Ліги конференцій 2025/2026. Команда Арди Турана не змогла взяти очки проти Легії у номінально домашньому матчі, повідомляє 24 Канал.

Як відреагував воротар Шахтаря?

Гра проходила в Кракові, що дозволило фанатам Легії масово відвідати зустріч. Під час неї вболівальники запам'ятались скандальними банерами зі згадкою про Волинську трагедію та Степана Бандеру.

Що таке Волинська трагедія? Це обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення в період з 1943 по 1944 роки. Сторонами протистояння називаються ОУН та УПА з боку України, а також Армія Крайова та Батальйони Хлопські з боку Польщі.

Фанати вивісили банер "Волинь, пам'ятаємо" та зобразили напис "Львів" у кольорах польського прапора. На таку поведінку емоційно відреагував воротар донеччан Кіріл Фесюн.

Чесно, я десь хвилині на 40-ій тільки взагалі побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь декілька фраз. Ну, таке собі. Бидло, якщо чесно. Не дуже гарно,

– заявив Фесюн в ефірі трансляції на MEGOGO.

Позиція Шахтаря щодо Волинської трагедії

Відзначимо, що спочатку фанатів Легії не пустили на стадіон із політичним банером. Проте ближче до перерви вони все ж потрапили на арену. До слова, пресслужба Шахтаря видала не таку радикальну заяву.

Під час нашого матчу Ліги конференцій УЄФА у Кракові проти Легії ми знову відчули потужну підтримку. Водночас ми шкодуємо про певні непорозуміння, що виникли навколо матчу. Ми вважаємо, що жодні дії не можуть і не повинні вплинути на наше ставлення до Польщі в цілому. Ми поважаємо нашу спільну історію та шануємо пам’ять усіх, хто постраждав у минулому. Як українців, так і поляків. Взаємна пам’ять об’єднує та зміцнює наші народи,

– йдеться у заяві Шахтаря.

Окрім скандальних банерів, вболівальники скандували образливі кричалки "Їб*ти Бандеру" та "Шахтар ку*ва". В посольстві України вже відреагували на ганебну поведінку фанів Легії.

