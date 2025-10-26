Донецкий Шахтер неудачно провел неудачный матч 2 тура Лиги конференций 2025/2026. Команда Арды Турана не смогла взять очки против Легии в номинально домашнем матче, сообщает 24 Канал.

Как отреагировал вратарь Шахтера?

Игра проходила в Кракове, что позволило фанатам Легии массово посетить встречу. Во время нее болельщики запомнились скандальными баннерами с упоминанием о Волынской трагедии и Степана Бандеру.

Что такое Волынская трагедия? Это обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения в период с 1943 по 1944 годы. Сторонами противостояния называются ОУН и УПА со стороны Украины, а также Армия Крайова и Батальоны Хлопские со стороны Польши.

Фанаты вывесили баннер "Волынь, помним" и изобразили надпись "Львов" в цветах польского флага. На такое поведение эмоционально отреагировал вратарь дончан Кирилл Фесюн.

Честно, я где-то минуте на 40-ой только вообще увидел, что они присутствуют на трибунах. Я там что-то слышал, какие-то несколько фраз. Ну, такое себе. Быдло, если честно. Не очень хорошо,

– заявил Фесюн в эфире трансляции на MEGOGO.

Позиция Шахтера относительно Волынской трагедии

Отметим, что сначала фанатов Легии не пустили на стадион с политическим баннером. Однако ближе к перерыву они все же попали на арену. К слову, пресс-служба Шахтера выдала не такое радикальное заявление.

Во время нашего матча Лиги конференций УЕФА в Кракове против Легии мы снова почувствовали мощную поддержку. В то же время мы сожалеем об определенных недоразумениях, возникших вокруг матча. Мы считаем, что никакие действия не могут и не должны повлиять на наше отношение к Польше в целом. Мы уважаем нашу общую историю и чтим память всех, кто пострадал в прошлом. Как украинцев, так и поляков. Взаимная память объединяет и укрепляет наши народы,

– говорится в заявлении Шахтера.

Кроме скандальных баннеров, болельщики скандировали оскорбительные кричалки "Еб*ть Бандеру" и "Шахтер ку*ва". В посольстве Украины уже отреагировали на позорное поведение фанов Легии.

