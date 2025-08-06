Зоря повідомила про трагічні новини всередині своєї команди. Луганці залишились без одного зі своїх вихованців, який цього року повернувся в клуб.

Український світ футболу шокувала трагічна звістка від луганської Зорі. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу, помер один з гравців Зорі Володимир Білоцерковець.

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Хто помер у Зорі?

Гравець помер у 25 років. Про причини смерті наразі нічого не відомо. Луганці охарактеризували гравця як професійну, добру та чуйну людину, а також висловили співчуття родині футболіста.

Володимир є вихованцем Зорі. Він народився у Голій Пристані на Херсонщині 22 січня 2000 року. У 17 років нападник потрапив в академію "біло-чорних" і дебютував за них у 2020-му.

Пізніше Білоцерковець пограв за запорізький Металург та петровський Інгулець. У складі останніх він став чемпіоном Першої ліги. Цієї зими гравець повернувся до Зорі.

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У 105 матчах на клубному рівні Володимир забив 5 голів і віддав 10 асистів. На матч першого туру УПЛ Зорі проти ЛНЗ гравець не потрапив у заявку команди Віктора Скрипника.