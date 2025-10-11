Фотограф спіймав Бражка з обручкою на пальці: про таємне весілля із Квітковою жодного слова
На одного холостяка в українському футболі офіційно поменшало. Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко засвітив обручку на безіменному пальці правої руки.
23-річний футболіст засвітився із обручкою перед матчем збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії. Володимир Бражко виклав відповідне фото на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.
Бражко одружився із Квітковою?
Півзахисник київського Динамо публічно продемонстрував зміну свого сімейного статусу. Цікаво, що Бражко та його кохана, відома блогерка Даша Квіткова не викладали жодного контенту та наразі ніяк не коментували свого таємного офіційного узаконення своїх стосунків.
Бражко одружився / Фото з інстаграму Володимира
Раніше Володимир був помічений з прикрасою, яка була схожа на обручку, на пальці перед грою київського Динамо в УПЛ проти харківського Металіста 1925. Тоді точно не було зрозуміло, чи саме обручка була одягнена на правій руці опорного півзахисника киян. Тепер же усі чутки та припущення розвіялись.
Декілька днів тому Даша Квіткова розповіла у себе в інстаграмі, як саме вона познайомилась із футболістом Динамо.
"Дуже багато таких запитань, я не ігнорую вас, якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня", – розповіла блогерка.
Що відомо про кохання Бражка та Квіткової?
- У травні 2025 року вперше з'явилась інформація про можливі стосунки між Бражком і Квітковою. Пара активно залишала коментарі під світлинами у соціальних мережах одне одного, вподобала фото. Окрім цього були чутки, що пара не ховається, а разом ходить за покупками по магазинах.
- Вперше Бражка із Квітковою помітили на публіці на весіллі захисника київського Динамо Максима Дячука та його коханої Марії.
- Даша проводжала коханого на молодіжне Євро-2025. У відео ютуб-каналі ВЗБІРНА чітко не потрапило обличчя дівчини, але можна було помітити велику схожість із відомою блогеркою. На прощання закохана пара обійнялась та поцілувалась. Володимир відповів ведучому програми, що це була його дівчина.
- На день народження блогерки Бражко підтвердив їх стосунки.
- У їх спільному контенту можна зрозуміти, що Бражко добре ладнає із сином блогерки Левом. Дитина Даші від першого шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним.