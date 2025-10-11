На одного холостяка в українському футболі офіційно поменшало. Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко засвітив обручку на безіменному пальці правої руки.

23-річний футболіст засвітився із обручкою перед матчем збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії. Володимир Бражко виклав відповідне фото на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

Бражко одружився із Квітковою?

Півзахисник київського Динамо публічно продемонстрував зміну свого сімейного статусу. Цікаво, що Бражко та його кохана, відома блогерка Даша Квіткова не викладали жодного контенту та наразі ніяк не коментували свого таємного офіційного узаконення своїх стосунків.



Бражко одружився / Фото з інстаграму Володимира

Раніше Володимир був помічений з прикрасою, яка була схожа на обручку, на пальці перед грою київського Динамо в УПЛ проти харківського Металіста 1925. Тоді точно не було зрозуміло, чи саме обручка була одягнена на правій руці опорного півзахисника киян. Тепер же усі чутки та припущення розвіялись.

Декілька днів тому Даша Квіткова розповіла у себе в інстаграмі, як саме вона познайомилась із футболістом Динамо.

"Дуже багато таких запитань, я не ігнорую вас, якщо коротко, то я забігла у заклад, в якому Вова мене побачив і вирішив, що хоче бачити мене кожного дня", – розповіла блогерка.

Що відомо про кохання Бражка та Квіткової?