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Sport News 24 Футбол Лідер Динамо підписав новий контракт з клубом: його хотіли в Англії
26 лютого, 21:50
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Лідер Динамо підписав новий контракт з клубом: його хотіли в Англії

Єгор Торяник
Основні тези
  • Володимир Бражко підписав новий контракт з "Динамо".
  • Клуб вирішив не відпускати Бражка, щоб підвищити шанси на здобуття трофею в поточному сезоні.

Володимир Бражко міг перейти з Динамо у Вулверхемтон з АПЛ взимку 2025 року. Однак "біло-сині" вирішили залишити опорного півзахисника у команді.

Кияни у поточному сезоні мають всі шанси здобути омріяний трофей УПЛ. Тому у клубі вирішили не відпускати Бражка перед весняною частиною чемпіонату України, адже він один з ключових гравців столичного колективу.

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Умови нового контракту

Динамо вирішило віддячити Володимиру Бражку за те, що він залишився у клубі. Тому "біло-сині" запропонували новий контракт 23-річному лідеру команди, який він підписав. 

Бражко уклав угоду зі столичним клубом до 2029 року, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт Динамо. Попередній контракт опорного півзахисника з киянами був розрахований до 2028 року.

Кар'єра Бражка в Динамо

  • Володимир Бражко є вихованцем запорізького Металурга. У 2016 році півзахисник перебрався в академію Динамо.
  • У першій команді "біло-синіх" Бражко дебютував влітку 2023 року. За цей час Володимир зіграв за столичний клуб 56 матчів та забив 10 голів.