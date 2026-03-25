Бурхлива біографія Володимира Кличка: як хлопчик з родини військового став легендою боксу

25 березня Володимир Кличко святкує 50-річний ювілей. За пів століття українець пройшов неймовірний шлях, прославивши свою країну на увесь світ, ставши кумиром мільйонів і назавжди вписавши своє ім'я у залу слави боксу.

Молодший із братів Кличків багато в чому перевершив брата на ринзі, але успішна кар'єра не часто супроводжувалася щастям в особистому житті. 24 Канал пропонує поглянути на неймовірну історію Володимира Кличка.

Дивіться також Неймовірна сума, яку заслужив: скільки заробив Володимир Кличко за боксерську кар'єру

Де народився Володимир Кличко?

Українець, життя якого було тісно пов'язане з Німеччиною, з'явився на світ у Казахстані, у місті Семипалатинськ, яке зараз носить назву Семей. Там проходив службу його батько військовий, Володимир-старший. Родина переїхала до України у 1985 році, коли хлопцю було дев'ять.

Якими були перші перемоги Кличка в аматорах?

У 13-річному віці Володимир розпочав заняття боксом і швидко прогресував: вже у 1994 році став чемпіоном Європи серед юніорів, а за два роки досяг вершини своєї аматорської кар'єри – став олімпійським чемпіоном на Іграх-1996 в американській Атланті. Як пише Укрінформ, у фінальною двобої на олімпійському рингу українець здолав представника Тонго Паеа Вольфграмма.



Володимир Кличко – олімпійський чемпіон / фото з інстаграму

Одразу після цього Кличко-молодший вирішив перейти в професіонали синхронно з братом Віталієм.

Як розпочалася профі-кар'єра Володимира Кличка?

За даними BoxRec, свій перший професійний бій Володимир провів 16 листопада 1996 року у Гамбурзі проти Фабіана Мези. Він тривав лише 1 хвилину і 35 секунд: українець надіслав суперника у такий важкий нокаут, що рефері навіть не починав відрахунок, а одразу викликав на канвас медиків.

У лютому 1998 року Кличко вперше провів титульний поєдинок за вакантний пояс інтернаціонального чемпіона WBC проти Маркуса Макінтайра, здобувши перемогу.

Коли Кличко вперше програв у профі-кар'єрі?

У грудні того ж таки 1998 року сталася перша поразка українця. За іронією долі, це був дебют Володимира на рідній землі – він вперше бився у Києві у Палаці спорту. Суперником був американець Росс Пурітті.



Володимир Кличко – Росс Пурітті, 1998 рік / фото BoxRec

В 11-ому раунді тренер Кличка Фріц Здунек вийшов на ринг і зупинив двобій, бо не міг бачити побиття свого підопічного. Фіаско стало для Володимира водночас важким ударом і наукою.

Я не міг контролювати свої емоції перед співвітчизниками. Зазвичай я зберігаю холодну голову в ринзі, але не того вечора. Я не грав у власну гру, даремно витрачав сили і удари. Поразка була наче глибокий шрам. Але я також відчув себе одразу на 10 років більш зрілим і досвідченим,

– казав про той поєдинок Кличко.

В Україні Володимир не бився більше жодного разу.

Як Володимир Кличко став чемпіоном світу?

14 жовтня 2000 року, в День українського козацтва у Кельні Кличко вийшов на ринг проти Кріса Бьорда – кривдника свого брата Віталія у попередньому поєдинку.



Володимир Кличко – Кріс Бьорд / фото BoxRec

Помста видалася красивою: Бьорд двічі побував у нокдаунах і, попри те, що йому вдалося пройти всю дистанцію, судді віддали перемогу Кличку безапеляційно: один з них узагалі побачив перевагу українця в усіх 12 раундах.

Володимир Кличко став чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO. Він утримуватиме цей пояс три роки до поразки від Коррі Сандерса.

Згодом буде ще й невдача проти Леймона Брюстера, але ці програші не змусять Володимира відмовитися від мрії – разом з братом володіти усіма поясами.

У квітні 2006 року проти того ж Кріса Бьорда Кличко повернув собі титули – цього разу він відібрав в американця пояси IBF і IBO. Упродовж наступних 9 років Володимир не зазнає жодної поразки і незмінно буде об'єднаним чемпіоном світу.



Володимир Кличко – Девід Хей / фото BoxRec

А 2 липня 2011 року нарешті збулося заповітне бажання братів Кличків: перемога над Девідом Хеєм у Гамбурзі дозволила Володимиру додати до своєї колекції пояс WBA, і таким чином вони з Віталієм одночасно володіли усіма титулами у надважкій вазі.



Віталій і Володимир Клички з усіма поясами / фото із соцмереж

Як Володимир Кличко втратив титули і завершив кар'єру?

Зупинити домінування Кличка-молодшого у нажважкій вазі змогло лише нове покоління британських боксерів.

28 листопада 2015 року проти українця на ринг вийшов нахабний "циганський король" Тайсон Ф'юрі. За бій проти чемпіона 26-річний одіозний здоровань мав отримати утричі менший гонорар, ніж Кличко. Але здобув значно більше – чотири пояси, деякі з яких Володимир захищав вже 19-ий раз. Судді віддали йому перемогу одностайним рішенням.

Реваншу не сталося: Ф'юрі поквапився закінчити кар'єру і вдарився у шкідливий спосіб життя. А повертати титули Кличко мав вже проти Ентоні Джошуа на лондонському "Вемблі" у квітні 2017 року.

На жаль, для Володимира це був останній бій: вперше за багато років він побував у нокауті, нехай і технічному. Рефері у ринзі зупинив побиття в 11-му раунді.

Стало зрозуміло, що ера Кличка у професійному боксі завершена. Через кілька місяців, 3 серпня 2017 року, він оголосив про завершення кар'єри.

Як склалося особисте життя Володимира Кличка?

У 2013 році журнал US Weekly повідомив, що Кличко заручився з американською акторкою Гейден Панеттьєрі. А у грудні 2014 року Володимир у фейсбуці оголосив про народження у пари дочки Каї Євдокії. Радісна подія сталася 9 грудня, а друге ім'я дівчинка отримала на честь бабусі братів Кличків.



Володимир Кличко з Гейден Панеттьєрі і дочкою Каєю Євдокією / фото з інстаграму

У червні 2015 року доньку Володимира та Гейден охрестили в Києві, у Києво-Печерській лаврі. А вже за три роки Кличку довелося стати батьком-одинаком.

У американки розпочалися проблеми з алкоголем, її звинувачували у зрадах Володимиру. Шлюб не витримав. Опіку над донькою Кличко взяв на себе, йому в цьому допомагає бабуся Каї-Євдокії.



Володимир Кличко – батько-одинак / колаж 24 Каналу

Зараз дочці боксера вже 11 років, вона знає п'ять мов, любить активний відпочинок і рідко бачиться з матір'ю.

Як Володимир Кличко ледь не загинув?

За повідомленням Deutsche Welle, у 2019 році спортсмен опинився на яхті у Середземному морі, на якій розпочалася пожежа.

Кличка разом з родиною евакуювали службовці берегової охорони, які відгукнулися на сигнал надзвичайної ситуації, поданий екіпажем.

Боксер згодом висловлював подяку пожежникам, рятувальникам та команді судна, які, за його словами, зробили в екстрених умовах максимум для збереження життів пасажирів.

Чим Володимир Кличко займається зараз?

Володимир має кілька бізнес-проєктів, займається боксерським промоушеном та благодійною діяльністю, відстоює інтереси України на міжнародній арені, користуючись своїм авторитетом.

Чутки активно говорять про його повернення на ринг, яке було відкладено через повномасштабну війну в Україні. Володимир перебуває у прекрасній спортивній формі, тренується у залі і спарингує з набагато молодшими за нього боксерами.

Мотивація для відновлення кар'єри є: Кличко міг би побити рекорд Джорджа Формана і стати найбільш віковим чемпіоном світу у надважкій вазі. Але офіційної інформації поки немає.