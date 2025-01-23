Кличко загадково прокоментував можливе повернення у бокс

Легенда світового боксу Володимир Кличко досі не реагував на чутки про ймовірний камбек. Проте вболівальники дуже розраховують побачити чемпіонський бій українця.

Останнім часом з'явилося чимало непрямих доказів повернення на ринг Володимира Кличка. Не секрет, що й сам боксер давно мріє побити віковий рекорд Джорджа Формана, пише 24 Канал.

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Що сказав Кличко про своє повернення

Попри безліч інсайдів про камбек, сам Кличко зберігав мовчання. Неоднозначну відповідь дав Володимир і у коментарі Новини.LIVE. Прославлений боксер лише повідомив, що "немає сенсу коментувати". Після цього Володимир загадково посміхнувся.

"Повернутися в бокс? Немає сенсу коментувати. Чому? Не цікаво", – сказав Кличко-молодший.

Коментар Кличка щодо повернення в бокс: дивіться відео

Зазначимо, що Володимир Кличко тримає себе у фантастичній спортивній формі. 48-річний боксер на початку січня навіть провів спаринг з учасником Олімпіади-2024 Дмитром Ловчинським.

Проте на цей час відсутня конкретика щодо повернення "Доктора Сталевий Молот". Відомо, що легенда погодиться лише на чемпіонський бій, але не з Олександром Усиком, який володіє трьома основними титулами хевівейту.

Щодо Даніеля Дюбуа, то він спочатку повинен провести обов'язковий захист титулу IBF з Джожефом Паркером (22 лютого). Якщо "Динаміт" здобуде перемогу, то його очікує об'єднавчий бій з Усиком.