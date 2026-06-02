Колишній лідер надважкої ваги (понад 90,72 кілограма) відвідав українську столицю, де пройшов Кубок Києва з боксу на призи братів Кличків. Про реакцію Володимир Кличка на небажане питання розповів ютуб-канал "Радіо Люкс".

Читайте також Підтримувала Україну та боролася з депресією: де зараз колишня дружина Володимира Кличка

Про що не захотів говорити Кличко?

Тримає у секреті колишній чемпіон світу подробиці власного приватного життя. Під час боксерського заходу Кличко коротко відповів на прохання журналістки розповісти про виховання доньки Каї-Євдокиї.

Особисте життя відмовляюся коментувати,

– сказав Володимир.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, що про 11-річну доньку великого боксера відомо, що вона тривалий час жила у Києві, адже Володимир взяв опіку над нею, коли у матері дитини американської акторки Гайден Панеттьєрі почались проблеми з алкоголем.

В Україні Кая-Євдокія зустріла повномасштабну війну у 2022 році.

Що говорить Панеттьєрі про своє особисте життя?

Колишня наречена українського чемпіона в одному з недавніх інтерв’ю зазначила, що день коли вона підписувала документи про передачу опіки згадує як "найгірший у своєму житті". Причиною такого рішення була післяпологова депресія призвела до алкогольної та наркотичної залежності акторки.

Також Гайден розповіла, що ходила на побачення з жінками, але при цьому ховалася від преси, щоб ніхто не дізнався. Відомо, що спортсмен та американська акторка познайомилися у 2009 році. Їх стосунки були нерівними, переривались та остаточно завершились у 2018 році.