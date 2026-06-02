Бывший лидер супертяжелого веса (более 90,72 килограмма) посетил украинскую столицу, где прошел Кубок Киева по боксу на призы братьев Кличко. О реакции Владимир Кличко на нежелательный вопрос рассказал ютуб-канал "Радио Люкс".

О чем не захотел говорить Кличко?

Держит в секрете бывший чемпион мира подробности собственной частной жизни. Во время боксерского мероприятия Кличко коротко ответил на просьбу журналистки рассказать о воспитании дочери Каи-Евдокии.

Личную жизнь отказываюсь комментировать,

– сказал Владимир.

Отметим, что об 11-летней дочери великого боксера известно, что она долгое время жила в Киеве, ведь Владимир взял опеку над ней, когда у матери ребенка американской актрисы Хайден Панеттьери начались проблемы с алкоголем.

В Украине Кая-Евдокия встретила полномасштабную войну в 2022 году.

Что говорит Панеттьери о своей личной жизни?

Бывшая невеста украинского чемпиона в одном из недавних интервью отметила, что день, когда она подписывала документы о передаче опеки вспоминает как "худший в своей жизни". Причиной такого решения была послеродовая депрессия приведшая к алкогольной и наркотической зависимости актрисы.

Также Хайден рассказала, что ходила на свидания с женщинами, но при этом пряталась от прессы, чтобы никто не узнал. Известно, что спортсмен и американская актриса познакомились в 2009 году. Их отношения были неравными, прерывались и окончательно завершились в 2018 году.