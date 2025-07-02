Гарячі моделі та зіркові акторки: які жінки були в житті Володимира Кличка

Володимир Кличко мав дуже насичене та різноманітне особисте життя. Українця пов'язували романи з відомими моделями та акторками, а також спортсмен двічі побував у шлюбі.

Володимир Кличко є не тільки успішним боксером, а ще і цікавою особистістю поза рингом. Український спортсмен мав чимало стосунків за своє життя, які завжди цікавили його фанів. 24 Канал згадує всіх дівчат, з якими Володимира пов'язували романтичні відносини.

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Олександра Авізова

Найбільш таємничою можна назвати першу дружину Володимира Кличка – Олександру Авізову. Пара майже не висвітлювала свої стосунки, та і подружнє життя тривало недовго.



Як виглядає перша дружина Володимира Кличка Олександра Авізова / фото з інтернету

Дівчина була моделлю з Києва, на ній Кличко-молодший одружився у 1996-му. Втім шлюб тривав лише півтора року, адже у 1998-му пара подала на розлучення. Володимир так коментував стосунки з Олександрою у себе в автобіографії:

Після весілля жили як звичайна родина. Це був прекрасний час, ми приносили один одному багато радощів. Але, на жаль, не змогли зберегти наше щастя,

– пише Володимир.

Магдалена Бржеська

Після розриву із Авізовою боксера часто можна було помітити у компанії німецької гімнастки Магдалени Бржеської. Із нею він познайомився під час Олімпійських ігор-1996.



Володимир Кличко із Магдаленою Бжеською / фото з інтернету

Дівчина підтримувала Володимира після розлучення із Олександрою. Пара часто відвідувала світські заходи, проте відносини так і не переросли у весілля.

Діана Ковальчук

Ще однією українкою в списку коханок Кличка-молодшого є Діана Ковальчук. Дівчина є уродженкою Києва, проте свою модельну кар'єру будувала у США.



Як виглядає Діана Ковальчук, у якої був роман із Володимиром Кличком / фото з інтернету

Саме там, у Нью-Йорку, пара познайомилась, в результаті чого закрутився роман. Володимир став частіше відвідувати Штати, проте це не посприяло зміцненню цих відносин.

Івон Каттерфельд

Першою справді зірковою дівчиною Володимира стала Івон Каттерфельд. Мешканка Лейпцига є німецькою співачкою, акторкою та телеведучою.

У 2000 році вона взяла участь у дебютному сезоні пісенного конкурсу "Stimme 2000", де посіла друге місце. За рік вона стала зіркою місцевого серіалу "Гарні часи, погані часи".



Кличко та Каттерфельд на зйомках фільму / фото Kinorium

Стосунки із Кличком почались після спільних зйомок у фільмі "Красунчик", де вони зіграли подружжя. Зрештою перенести кінороман у реальне життя парі не вдалось.

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Кароліна Куркова

Кароліна Куркова – чергова пасія Володимира Кличка з модельного світу. З чеською моделлю українець познайомився у 2008 році у США під час хокейного матчу Рейнджерс.



Володимир Кличко із Кароліною Курковою / фото ucrazy

Куркова запам'яталась ефектними зйомками для Vogue та Victoria Secret. Також вона запам'яталась фотосесіями із самим Володимиром для різних журналів. Їх відносини тривали менше року.

Алена Гербер і Люсі Ліу

Кілька разів папарацці ловили боксера у компанії Алени Гербер. Німкеня є місцевою акторкою та моделлю, а найбільше запам'яталась як зірка журналу Playboy.



Володимир Кличко та Алена Гербер / фото Tabloid

Нерідко Володимир був помічений на публіці із акторкою Люсі Ліу. Американка китайського походження прославилась завдяки ролі у фільмі "Вбити Білла".



Володимир Кличко із Люсі Ліу / фото Shutterstock

Сама Ліу пізніше підтвердила романтичні стосунки із українцем. Втім тривали вони недовго, пара розійшлась та пізніше підтримувала суто дружні відносини.

Гейден Панеттьєрі

Нарешті дісталися головної жінки у житті українського боксера. Мова про зіркову американську акторку Гейден Панеттьєрі, з якою Кличко познайомився у 2009 році.



Володимир Кличко разом із другою дружиною Гейден Панеттьєрі / фото Getty Images

Здавалось, що ця пара приречена на провал. Володимир не тільки на 13 років старший за Гейден, так ще і відчутно вищий за дівчину. Різниця у зрості – аж 45 сантиметрів!

Їх стосунки пройшли через справжні "американські гірки". Вони не раз розходились та знову сходились, поки у 2013 році не одружились, про що оголосили в ЗМІ. А за рік, у 2014-му, Гейден народила Володимиру доньку Каю.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донькою / фото з інстаграму

Пізніше дівчина змінила ім'я на Кая-Євдокія на честь бабусі Кличка. Тоді ж Панеттьєрі запам'яталась підтримкою України після Революції гідності. Акторка навіть приїздила до Києва разом із боксером та спілкувалась із людьми на Майдані.

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Сім'я проживала у Лос-Анджелесі. Втім пологи суттєво надломили Панеттьєрі, через що вона почала зловживати алкоголем та наркотичними речовинами. Це не тільки вдарило по її акторській кар'єрі, а ще і зруйнувало шлюб із Володимиром.



Допис Гайден Панеттьєрі про війну в Україні / скриншот з інстаграму

Ба більше, Кличко добився повної опіки над донькою та забрав її в Київ, де виховував разом із мамою Надією Улянівною. Зрештою Гейден інколи бачилась з Каєю-Євдокією, а також розпочала реабілітацію від залежності.

У 2022 році Панеттьєрі публічно підтримала Україну та навіть відкрила фонд для допомоги постраждалим від війни. Того ж року американка змогла відновити акторську кар'єру, знявшись у фільмах "Крик" та "Емберт Алерт".