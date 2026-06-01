"Дійсно міцний боксер": Кличко поділився думкою про потенційного суперника Усика
Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном. Після цього поєдинку обговорення зустрічі з Агітом Кабаєлом стали більш актуальними.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив свою думку щодо можливого бою між українцем та тимчасовим чемпіоном WBC у цій категорії. Свій коментар він сказав виданню Tribuna.com.
Як Кличко оцінив Кабаєля?
Кличко зазначив, що знає про німецького боксера небагато, оскільки останніми роками відійшов від активного занурення у спорт, однак відзначив його силу та безпрограшний рекорд.
Дуже цікаво. Я про Кабаєла небагато чув… З 2022 року трішки відхилився від спорту. Але те, що я бачив і чув – він дійсно міцний боксер з корінням з Курдистану… Потужний – жодного разу не програв,
– сказав Кличко.
Кабаєл народився та мешкає в Німеччині та, за словами Кличка, має характерний для місцевої школи боксу стиль. Боксер досі залишається непереможним на професійному рингу.
Чому Усик має битися з Кабаєлом?
Усик має зустрітися на рингу з німцем Кабаєлом, який є офіційним обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно зобов'язала українського чемпіона захистити свій пояс саме проти нього.
Обидва спортсмени залишаються непереможеними у професійній кар'єрі: Кабаєл має 27 перемог без поразок, а Усик після переконливої перемоги над кікбоксером Ріко Верховеном у травні 2026 року довів свій рахунок до 25 перемог 0 поразок.
Що відомо про Агіта Кабаєля?
Міжнародну славу боксер здобув у 2017 році, здолавши зіркового британця Дерека Чісору. Справжній фурор він викликав у грудні 2023 року, коли достроково переміг непереможного росіянина Арсланбека Махмудова, а вже у травні 2024 року записав на свій рахунок перший нокаут у кар'єрі кубинця Френка Санчеса.